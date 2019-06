Alternativas al aire acondicionado

España se prepara para la llegada de una ola de calor "excepcionalmente adversa" esta semana. En partes de nuestro país, como en el centro, el interior de la mitad sur y en el cuadrante nordeste, las temperaturas superarán los 40 grados.

Debido a estos niveles de calor tan extremos y a que se espera que la ola dure al menos 6 días, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado las alarmas. Solo Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León se librarán de esta situación. Será el próximo viernes cuando este fenómeno llegue al máximo de temperatura.

Ante esta situación, serán muchos los que vean en el aire acondicionado a su único aliado, pero lo cierto es que existen otras alternativas más económicas y más beneficiosas para la salud que tener en marcha este aparato las 24 horas del día.

Las alternativas

Lo primero que hay que tener en cuenta para aguantar el calor es la importancia de beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no sienta sed y con independencia de la actividad física que realice. Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar también será muy recomendable, así como evitar realizar actividad física y deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12:00 a 17:00).

A nivel doméstico es recomendable mantener las persianas del domicilio bajadas y las ventanas cerradas hasta las horas finales del día, cuando deje de hacer calor. Es entonces cuando hay que ventilar.

Además, el aire acondicionado se puede sustituir por otros aparatos como los clásicos ventiladores. De pie, de sobremesa o de techo, cualquier formato servirá para mantener la casa más fresca. Por ejemplo, los tres ventiladores más vendidos de Amazon son el Orbegozo SF 0147, que tiene un precio de 22,99 euros; el Orbegozo SF 0640, que cuesta 45,47 euros y es silencioso y el Orbegozo TW 0850, que es un ventilador de torre que cuesta 32 euros.

Además, también están los llamados pingüinos, que cumplen una función muy parecida a la del aire acondicionado, pero no requieren instalación previa y se pueden transportar a cualquier parte. Dentro de esta categoría, los tres más vendidos de Mediamarkt son el OK OAC 2111 ES, que tiene un coste de 199 euros; el Olimpia-Splendid Dolce Clima Nano Silent, que cuesta 315 euros y el OK OAC 3251 ES, que se vende por 299 euros.

A la hora de solicitar financiación existen varias alternativas como el pago a plazos, permitido ya en varios establecimientos y grandes cadenas; los préstamos online, conoce aquí los requisitos para conseguir uno; o el pago mediante tarjeta de crédito. Y es que combatir el calor debe ser una prioridad en el verano que nos queda por delante y que no ha hecho más que empezar.