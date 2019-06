CaixaBank, mejor entidad de Banca Privada del mundo por su comunicación digital a clientes

CaixaBank ha sido elegida Mejor entidad de Banca Privada del mundo por su comunicación digital a clientes (Best Private Bank for digital client communication- Globally) por el medio especializado Professional Wealth Management (PWM), del Grupo Financial Times.

Los Wealth Tech Awards de PWM, que celebran su segunda edición en 2019, premian a las entidades de banca privada que destacan por la excelencia en su estrategia de transformación digital y por su continua innovación. El jurado ha analizado los productos y servicios de más de 50 entidades de banca privada para destacar aquellas innovaciones que más están contribuyendo a impulsar el cambio en el sector.

En esta edición, PWM ha premiado también al negocio de banca privada de BPI, del Grupo CaixaBank, como la Mejor Banca Privada de Europa por el impulso a la digitalización de sus gestores (Best Private Bank for digitally empowering relationship managers- Europe).

El jurado de la publicación ha valorado, entre otros, los últimos servicios y productos de CaixaBank Banca Privada, como Ocean, la primera plataforma de fondos de inversión de terceras gestoras que personaliza las condiciones por cliente en función de su modelo de servicio. A través de la plataforma digital (página web o aplicación móvil), los clientes de Banca Privada de CaixaBank pueden elegir entre 2.000 fondos de más de 140 gestoras.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, se ha mostrado agradecido por el galardón y ha señalado que "el Plan Estratégico de CaixaBank pone la tecnología y la transformación digital al servicio de nuestros clientes y empleados. En el caso de Banca Privada, apostamos por la combinación del mejor equipo humano y las tecnologías más avanzadas, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de cliente en todo momento y a través de cualquier canal".

CaixaBank ha seguido fortaleciendo en los últimos meses su negocio de banca privada, orientado a clientes con más de 500.000 euros de patrimonio. A cierre de 2018, CaixaBank Banca Privada contaba con 60.023 clientes, lo que supone un crecimiento del 2,6%; y con 64.912 millones de euros en activos bajo gestión (un 2,7% más que en 2017).

La entrega de los Wealth Tech Awards 2019 de PWM tuvo lugar ayer, 27 de junio, en la ciudad de Londres. Professional Wealth Management (PWM) es una publicación británica del Grupo Financial Times con sede en Londres, fundada en 2001 y especializada en el análisis de estrategias de crecimiento de la banca privada internacional europea y de los centros financieros en los que operan.