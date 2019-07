Fernando Becker: "No se cuestiona el estado del bienestar, sino sus incentivos perversos"

El Catedrático de Economía Aplicada, Fernando Becker, intervino la pasada semana en el Campus de Verano de la Fundación Faes para ofrecer una conferencia sobre los retos que enfrenta el estado del bienestar y las soluciones liberales que pueden contribuir a su reforma y apuntalamiento.

"El pensamiento liberal no está en contra de la idea esencial del estado del bienestar, que lo único que persigue es garantizar la subsistencia a las personas más débiles. Otra cosa son los incentivos perversos que se pueden introducir en las estructuras del estado del bienestar. Eso es lo que tenemos que estudiar y evaluar", explicó el ponente.

Para Becker, "el mercado antecede al estado, porque genera los recursos que hacen posible la financiación y la operativa de las Administraciones Públicas. Pero el mercado no está solo para financiar al Estado, también debe contribuir a mejorar su operativa. Y, en ese sentido, una de las preguntas tiene que ver con el tamaño del Estado".

"Delimitar el alcance del gasto no es una cuestión menor. Como bien sabemos los economistas, la demanda de bienes públicos es infinita. Todos queremos que nos paguen la vivienda, el dentista, la subida de la pensión de jubilación… Otra cosa es qué precio pagamos para financiar esos desembolsos. Por tanto, hay que replantearse muchas cosas, especialmente ahora que el mundo está en un momento de cambio", señaló.

"Sin productividad no hay estado del bienestar"

Becker criticó que la productividad esté bajando precisamente ahora que se habla incesantemente de digitalización y cambio tecnológico. "La productividad es vital para crear riqueza y mejorar salarios. Eso es lo que después hace posible un nivel de gasto público más generoso. Está muy bien decir que vamos a gastar más, pero ese gasto ¿de dónde sale?", se preguntó.

El ex director de Iberdrola denunció las críticas a la "austeridad" y el discurso contra los "recortes: si miramos cuánto se ha reducido el nivel de renta de los españoles y después estudiamos cuánto ha bajado el gasto público, lo que vemos es que no ha habido recortes, sino un ajuste". En este sentido, Becker señaló que los niveles de productividad actuales "no respaldan la posibilidad de aumentar significativamente el gasto público, de manera que las promesas de un estado del bienestar más generoso no son rigurosas, son cantos de sirena".

El ex presidente del ICO se refirió también a la digitalización como la cuestión más importante de nuestro tiempo y apostó por "un entendimiento schumpeteriano del fenómeno, puesto que sí que hay empleos que se pierden por el cambio tecnológico, pero también hay otros muchos que se crean gracias a esos adelantos".