Herce: "Ligar Estado a bienestar es caer en una concepción absolutista"

"Más que hablar de asegurar el estado de bienestar, tenemos que hablar de asegurar el Modelo de Bienestar". Son palabras de José Antonio Herce, Director de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que aprovechó su paso por el Campus de Verano de la Fundación Faes para comentar los principales retos económicos que enfrenta España.

"En España hablamos mucho de estado de bienestar, pero el término no se ha traducido correctamente del inglés, puesto que Welfare State significa en realidad estado asistencial". Me parece importante hacer esa distinción, porque cuando ligamos "Bienestar" a "Estado" pasamos a asumir una concepción un tanto absolutista, en la que toda expectativa de progreso queda ligada al Estado, como un Leviatán que termina apoderándose de nosotros si no lo encadenamos", señaló.

Durante su intervención, Herce recordó que "la diferencia entre el estado de bienestar de ayer y el de hoy no radica tanto en los servicios ofrecidos, sino en la sostenibilidad de los mismos. La clave, al final, está en las reglas. Todos estos programas se introdujeron con cierta condicionalidad que aseguraba el presente pero también el futuro del sistema. Pero esas reglas se están relajando e incumpliendo, de ahí que surjan agujeros que ponen en riesgo la viabilidad de todo el esquema".

Herce se refirió a la lucha contra la pobreza como el objetivo último del estado de bienestar, pero criticó que, en la práctica, el sistema actual de "redistribución de la renta" se limita "a tomar recursos de las clases medias y volver a repartirlo entre las clases medias, dejando a los pobres más o menos como estaban".

En opinión del director de AFI, "el problema de este esquema es que atrapa al grueso de la población en un círculo de intervencionismo muy significativo. Esa idea del estado providencia, que aborda cada aspecto de nuestras vidas de la cuna a la tumba, debería repugnarnos desde el punto de vista del liberalismo, pero hay mucha gente que sigue creyendo que es una aspiración válida".

El ponente defendió que dicha concepción maximalista del estado de bienestar no es eficiente ni deseable: "tenemos que explorar la colaboración público-privada, porque sus resultados son mucho mejores que los que brinda el modelo público-público. En el sistema MUFACE vemos que la prestación de sanidad pública de gestión privada es mucho más eficiente en términos de coste. En la educación concertada también encontramos un resultado similar".

Por último, Herce pidió una reflexión sobre la necesidad de plantear las políticas de gasto desde la base de reglas sostenibles: "en las pensiones tenemos un buen ejemplo, porque la esperanza de vida ha subido mucho pero la edad de jubilación se ha quedado más o menos como estaba, de modo que el sistema va generando más y más deuda".