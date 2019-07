Lagarde abandonará el FMI de forma definitiva el 12 de septiembre

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, abandonará su puesto en la institución de forma definitiva el 12 de septiembre, según ha anunciado en un comunicado.

Lagarde renunció de forma temporal a su cargo el pasado 2 de julio después de que el Consejo Europeo decidiera nominarla como próxima presidenta del Banco Central Europeo (BCE), sucediendo, de esta forma, a Mario Draghi, cuyo mandato expira a finales de septiembre.

"Me he reunido con el directorio ejecutivo y le he remitido mi renuncia al Fondo con efectos a partir del 12 de septiembre de 2019. La cesión de mis responsabilidades como directora gerente anunciada previamente permanecerá en marcha hasta entonces", ha indicado.

"Con una mayor claridad sobre cómo el proceso de mi nominación como presidenta del BCE y del tiempo que llevará, he tomado esta decisión teniendo en cuenta los intereses del Fondo, ya que acelerará el proceso de selección de mi sucesor", ha añadido la exministra francesa.

Desde el pasado 2 de julio, David Lipton ocupa el cargo de director gerente en funciones y mantendrá dichas responsabilidades hasta que el FMI elija a su próximo director gerente definitivo.

El proceso para confirmar a Lagarde como sucesora de Mario Draghi en la presidencia del BCE no culminará hasta el mes de octubre, cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea den su visto bueno formal al nombramiento, tras haber consultado las opiniones del Parlamento Europeo y del Consejo de Gobierno del propio BCE.