Calviño desvela que grupos y hasta ONG le han pedido "por favor" que Podemos no esté en su ministerio

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha avisado de que si se aprobara la investidura de Pedro Sánchez en julio y hubiera Gobierno, las agencias de calificación de riesgo mejorarían la nota o "rating" sobre la economía española y su deuda.

"Cuanto antes un Gobierno porque las perspectivas de futuro serían mejores", ha puntualizado en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha asegurado que el tema recurrente en las conversaciones con los inversores es sobre la baja calificación de la deuda española y que, en su opinión, "la única razón" por la que no es más alto es porque todavía no hay Gobierno.

En este sentido ha recordado que en otoño habrá una nueva oleada de calificaciones de las agencias de calificación y "es necesario un nuevo Gobierno cuanto antes. En julio y no esperar a septiembre".

La certidumbre sobre la deuda soberana y sobre la economía es importante, ha considerado, al tiempo que también ha insistido en que el Ejecutivo revisará al alza la previsión de crecimiento de PIB para 2019, más allá del 2,2% estimado actualmente.

Calviño ha lamentado que al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le preocupen más los sillones que el programa y ha reiterado que la última oferta de Sánchez para que fueran ministros miembros de Podemos con perfil técnico es "generosa y debería ser una base para entrar en la sustancia".

Asimismo, ha puntualizado que es importante que el presidente del Gobierno en funciones pueda formar su equipo y ha advertido de que una de claves del éxito que ha tenido el Gobierno socialista ha sido que en el Consejo de Ministros "nos hemos entendido muy bien" y ha estado "muy cohesionado".

Calviño ha negado que haya sido consciente de presiones económicas para que Unidas Podemos no entre en un gobierno de coalición, aunque ha reconocido que sí ha recibido comentarios de grupos o incluso de ONG que le decían "por favor que no sean de mi ministerio".

Calviño, ¿al FMI?

Calviño también ha reconocido que sí ha hablado con Sánchez, sobre la posibilidad de optar a la presidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la renuncia de Christine Lagarde al cargo para presidir el Banco Central Europeo (BCE).

No obstante, Calviño no ha aclarado en qué términos se ha producido dicha conversación con Sánchez, en la que no se ha planteado si el presidente la postulará para suceder a la francesa al frente del FMI. "No se ha planteado en esos términos la conversación", ha señalado. En este sentido, la ministra ha afirmado que Sánchez apoyaría a cualquier ministro que pudiera tener la posibilidad de acceder a un cargo así de importante.

"Ahora se abre un proceso y vamos a ver cómo se desarrolla, yo estoy muy contenta como ministra de Economía y Empresa; no está entre mis planes cambiar de trabajo", ha afirmado Calviño.

Por último, ha alabado el trabajo realizado por Lagarde en el FMI y su profesionalidad al frente de la institución y ha considerado que es una "buena" noticia que ahora presida el BCE. "Me parece que es una profesional extraordinaria que ha hecho un trabajo fantástico, sobre todo cuando la crisis griega y que ha sido muy importante para Europa su papel en el FMI", ha resaltado.