El bar que busca camareros de más de 50 años: "No hay que enseñarles a echar un vino"

Incorporarse de nuevo al mercado laboral puede suponer un auténtico calvario para un parado de más de 50 años. Las empresas consideran la edad motivo suficiente para descartar a un candidato en un proceso de selección. Por eso, el perfil de desempleado que pasa la barrera de los 50 es el que más dificultades tiene para salir de la lacra del paro. Muchas veces, ni siquiera logran volver a trabajar.

Para la dueña de las tabernas Ibéricos & Alhambra, Silvia Pérez, es un "error" la "cantidad de prejuicios que se tienen con los mayores de 50 años". Tan convencida está de que los trabajadores más mayores no tienen nada que envidiar a los más jóvenes que la última oferta de empleo que ha colgado en la puerta de uno de sus locales "ha tenido un gran éxito y se ha hecho viral en las redes sociales".

Una imagen del cartel

"Se busca personal. Requisitos para el puesto: mayores de 50 años", reza el cartel. El éxito del anuncio ha sido tal, que la empresaria no da crédito a la cantidad de candidaturas que ha recibido. "Esto se nos ha ido un poco de las manos. Nos han enviado más de 400 currículums", cuenta a Libre Mercado. En las dos semanas que lleva buscando personal, la empresaria ya ha contratado a dos personas. "Y vamos a seguir haciendo entrevistas porque necesitamos a una persona más", asegura.

"No hay que enseñarles a echar un vino"

No es la primera vez que Pérez incorpora a su plantilla a una persona mayor de 50 años. "Hace un año contratamos a un hombre de 63 años y tenemos en nómina a gente de 51 y 58 años", asegura. La dueña incluso presume de su empleado más veterano. "Él antes había tenido hasta un local de hostelería en propiedad, por lo que sabe perfectamente cómo funciona el negocio", asegura.

Para la empresaria, este perfil de candidato aporta unas cualidades muy ventajosas para su empresa. "Tienen mucha experiencia en el sector, que para mí es una prioridad. El trato al cliente es exquisito, saben realizar pedidos a los proveedores, no hay que enseñarles a echar un vino… ", enumera.

La ilusión por trabajar también es otro de los puntos positivos que hacen que los mayores de 50 años estén más motivados en el trabajo que sus competidores jóvenes. "Le ponen muchas ganas y tienen actitud. Eso no es tan fácil de encontrar a día de hoy en hostelería", asegura.

La dueña de las tabernas Ibéricos & Alhambra no entiende que el resto de empresarios no valoren los atributos de este perfil de candidato. "Algo no funciona porque son perfectamente capaces de trabajar. Yo tengo 43 años y dentro de 6 años me puede pasar lo mismo, ¿quién dice que no estoy en plenas facultades para desempeñar cualquier tarea?", se pregunta.

Pérez asegura que no recibe "ninguna ayuda del Gobierno" por la contratación de empleados mayores, aunque sí existen determinados incentivos a la contratación indefinida. "Lo hago de forma natural porque son buenos trabajadores simplemente", concluye.