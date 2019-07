La juez "no ve acreditado el delito" y sobresee la causa de Vicente y su nieta okupa: "Es increíble"

La joven que ha okupado el piso de su abuelo con una amiga y un menor, seguirá, por ahora, en la vivienda y no se dictará una orden de desalojo. Los afectados están perplejos con la decisión judicial.

El caso de este abuelo tuvo una gran repercusión social. Recordemos: Vicente Moreda, un anciano de 87 años iba a visitar a su mujer con alzheimer en una residencia de Cartagena. Cuando volvió a su piso de Madrid, la cerradura estaba cambiada y su nieta, mayor de edad, le impidió acceder a su inmueble el pasado mes de Junio.

Vicente Moreda y su hija Amelia, madre de la okupa

Hubo dos intervenciones policiales para intentar que su nieta Paula entrara en razón. Pero de nada sirvió. Ella no se iba a mover de allí. Vicente no tuvo más remedio que mudarse con su hija Amelia, la madre de la okupa. Y a Cartagena. Hasta la fecha.

Ahora, el hombre ha vuelto a sufrir otro varapalo. La respuesta de la Justicia lo ha dejado en estado de shock. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha estimado que "no resulta debidamente acreditada la perpetración de infracción penal y ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa", ha transmitido su abogado.

Según explica a Libre Mercado el letrado de Vicente, Jorge Marín, perteneciente al equipo de la empresa Desokupa, el auto señala incoar diligencias previas para abrir una investigación. La juez no ve justificada la perpetración de delito. "Sobre la base de este auto hemos presentado un recurso donde expongo a la magistrada que ha habido actuaciones policiales y presento toda la documentación donde se puede ver claramente que la nieta de mi cliente ha okupado su casa, cambiado la cerradura, ha puesto a su nombre la luz y el agua y Vicente está viviendo con su hija". Y añade, "lo malo de esto es que ahora se alarga aún más el proceso y no sabemos cuando va a leer la juez el recurso", argumenta el letrado de la familia.

Desalojar a un familiar

Vicente y su hija no dan crédito a lo sucedido. Amelia cuenta que cuando la asesoraron legalmente le aconsejaron que alegara que la okupa era una extraña. "Pero, ¿cómo íbamos a mentir? Es mi hija, la nieta de mi padre quién ha allanado su vivienda", relata. Ella ya se temía lo peor. Oyó decir a un policía durante el primer intento de desalojo que "lo tenía muy crudo", al enterarse el agente que era un familiar.

"¿Qué estamos vendidos? Mejor será no tener problemas con ningún primo, ni hijo porque si quieren te dejan en la calle y no hay juez que se ponga de tu parte y los eche, ¡qué país!" exclama Amelia Moreda.

Tanto ella como su padre decidieron denunciar por la vía penal para "darle un pequeño susto a Paula" y "que escarmentara". Juntos relataron en una comisaria de Cartagena que habían ido con la policía, detallaron concienzudamente como no pudieron entrar a la casa. A ojos de la Justicia, no les ha valido. "Aunque sea su abuelo su casa es su propiedad. ¿Qué más hay qué hacer para que te crea la Justicia? Estamos denunciando que le han quitado la casa a mi padre. No sé qué más se necesita", cuenta apenada y nerviosa la afectada.

Chantaje

En el recurso presentado, Amelia describe cómo su abogado ha tenido que recopilar todas las apariciones en prensa y vídeos para que la juez vea que es real su versión. "Mi hija tiene hasta un abogado. Están muy bien asesorados".

Y el drama se acrecienta. La hija de Vicente apunta hacia una especie de extorsión vía mensajes: "Si queréis que la niña se vaya, tenéis que darnos dinero", solicita el padre de la okupa, tal y como informa Amelia. "Pero no voy a ceder, no vamos a darles nada", afirma.

Mientras tanto, ni el abuelo ni la madre han conseguido hablar con Paula. "Ha cambiado de teléfono. Esto es muy triste", se queja Amelia.

De momento, Vicente Moreda, seguirá viviendo con su hija. Qué remedio. No le queda otra. El jurista que atiende al anciano nos habla claro. "¿Cuánto tiempo tardará la juez en leer el recurso y dar una respuesta para emitir la orden de desalojo?", preguntamos. "¿Cuándo? Eso jamás se sabe, pero te garantizo que mucho tiempo, así está la justicia en España", concluye el letrado de Desokupa.