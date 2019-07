Amazon reta a Nespresso y Dolce Gusto con sus cápsulas de café

Amazon tiene un nuevo objetivo en su mente y no es otro que el de las cápsulas de café. Para ello, la compañía de Jeff Bezos ha creado las marcas Solimo y Happy Belly, que podrían ser consideradas como marcas blancas del gigante del comercio electrónico. Por ahora están disponibles para las cafeteras Nespresso y las Dolce Gusto, no así para otras como Tassimo.

El mayor rival de Amazon en este terreno es Nestlé, pero por ahora está consiguiendo ir ganándole terreno a la empresa suiza. Uno de los principales problemas con los que contaba la compañía americana y el resto de marcas que fabrican estas cápsulas es que a veces estos modelos se atascan en las cafeteras. Es decir, no tienen las medidas adecuadas y no pueden ser una imitación de las originales por problemas de patentes. Sin embargo, Amazon ha conseguido sortear este escollo y ha perfeccionado sus capsulas. La más barata es Solimo y la gama más premium es Happy Belly.

El precio es, quizá, su mejor arma ya que una cápsula de Solimo cuesta 0,15 céntimos. Mientras que cada unidad de la marca Nespresso cuesta 0,55 céntimos, según los precios de la propia tienda de Amazon. Por su parte, el precio de las Happy Belly es de 0,24 céntimos la cápsula. La diferencia principal es que las cápsulas de las dos marcas de Amazon no son de aluminio, que al parecer es el mejor material para mantener el aroma del café.

La diferencia entre plástico y aluminio

Esta diferencia es fundamental para los que tienen cafeteras que funcionan con cápsulas. El aluminio no solo conserva mejor el aroma y el sabor del café, sino que también alarga la vida útil de la cafetera. Cuando la cápsula entra es perforada por unos punzones, que penetran mucho mejor en el aluminio que en el plástico. Esto supone que el café en las cápsulas de aluminio sale en mayor cantidad y el material daña menos los punzones.

En los comentarios de la propia web de Amazon, los clientes destacan el buen sabor de las marcas Solimo y Happy Belly, pero reclaman que utilicen plástico en lugar de aluminio debido a que hace que las cápsulas sean más difíciles de entrar. "A mi parecer, no tiene nada que envidiar a otras marcas famosas, Buen aroma, buen sabor y a muy buen precio. Capsulas envasadas individualmente. No me han dado ningún problema con mi máquina Nespresso automática.", comenta un usuario. Mientras que otro cliente destaca el siguiente problema: "El café está muy rico, tiene un buen sabor, pero la capsula se atasca en la cafetera y suelta muchísima agua. Es una pena, porque el café está muy bueno".