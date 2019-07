Netflix cae en Bolsa después de perder suscriptores en EEUU por primera vez

La compañía de producción y distribución audiovisual en streaming Netflix ha caído casi un 11% tras el toque de campana en Wall Street después de haber informado en sus resultados de que había perdido suscriptores de pago en Estados Unidos por primera vez desde 2011.

En concreto, las acciones de Netflix han comenzado este jueves a cotizar en 323,82 dólares, frente a los 363,44 'billetes verdes' en los que cerró el miércoles en el mercado electrónico Nasdaq.

El descenso se ha producido después de que informar de que entre abril y junio sumó 2,7 millones de suscriptores a nivel global, frente a los cinco millones estimados previamente por la propia firma.

En concreto, el número de suscriptores de pago a 30 de junio a nivel global fue de 151,6 millones, frente a los 148,8 con los que contaba al cierre del primer trimestre. Este alza se debió sobre todo al incremento en los mercados internacionales, donde obtuvo 2,82 millones de suscripciones netas adicionales en el segundo trimestre. En Estados Unidos, por el contrario, registró una pérdida neta de 126.000 suscriptores. Netflix no perdía clientes de pago en su mercado doméstico desde el cuarto trimestre de 2011.

La firma, que no cumplió sus previsiones de forma generalizada en todas las regiones, destacó que donde se quedó más atrás fue en aquellos mercados en los que realizó aumentos de precio. "No creemos que la competencia fuera un factor, ya que no hubo un cambio material en el panorama competitivo en el segundo trimestre", subrayó.

Asimismo, Netflix informó el miércoles que su beneficio neto se redujo un 29,6% en el segundo trimestre, hasta situarse en 270,6 millones de dólares (241,3 millones de euros) debido al impacto negativo de los intereses financieros. Los ingresos, de su lado, avanzaron un 26%, hasta alcanzar los 4.923 millones de dólares (4.389,2 millones de euros).

La deuda a largo plazo de la compañía radicada en Los Gatos (California) también creció un 22,2%, hasta situarse en 12.594 millones de dólares (11.228 millones de euros). Además, sin tener en cuenta lo recaudado por emisión de deuda y acciones, Netflix cerró el segundo trimestre con un flujo de caja negativo de 543,7 millones de dólares (484,7 millones de euros), un 5% más que el 'rojo' contabilizado en el mismo periodo del año anterior.

De cara al tercer trimestre del año, la corporación digirida por Reed Hasthings espera mejorar sus números con el impacto del estreno de las nuevas temporadas de Stranger Things, La casa de papel, The Crown y Orange is the New Black, así como de las películas como The Irishman, dirigida por Martin Scorsese, y 6 Underground, con Michael Bay al frente.