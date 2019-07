Investigan mafias que explotan a 'perros mendigos' para recaudar más: "Están sin agua y drogados"

Hasta 400 euros al día es capaz de recaudar un indigente si está acompañado de un can. Es el descubrimiento que hace años hicieron varias mafias procedentes en su mayoría de Rumanía. Es el negocio de los perros mendigos.

Los canes llegan a estar hasta 12 horas sin beber agua o comer, sin moverse y sin poder hacer sus necesidades. Tampoco descansan. Permanecen inmóviles atados con una cuerda roída. Tras esas 12 horas, el supuesto dueño se va y vuelve otro presunto indigente que finge ser también el dueño del perro explotado. Si el animal muere por deshidratación, lo reemplazan por otro. El tráfico de perros entre Rumanía y España es ya un negocio habitual por la "sensibilización animal que existe en nuestro país". Ellos lo saben.

Los perros mendigos suelen estar sedados (Vigilancia Solidaria)

La trama de los perros mendigos ha sido descubierta por la asociación Vigilancia Solidaria (VS), una entidad que lucha por los derechos de los animales con sede en Cataluña. Su presidenta, Andrea Prada, ha trasladado toda la investigación a este diario. En las calles de Barcelona han llegado a encontrar cachorros muriéndose que parecen que están durmiendo, pero solo lo parecen.

"Animales de cartón caliente"

La cruenta realidad de estos canes desamparados apenas es apreciable por el transeúnte. "Las mafias han descubierto el negocio de la pena en España. Estos grupos organizados se encargan de traer perros y distribuirlos entre sus colaboradores callejeros. Pasan horas explotados en las aceras sin levantar sospecha de los testigos. Es lo que llamamos animales de cartón caliente. Siempre están ahí, nunca se van", relata Prada.

Los perros suelen estar encadenados día y noche

Es habitual dentro de esta práctica cambiar a los perros de zona. Al parecer, según comenta la presidenta de Vigilancia Solidaria, existe personal de estas mafias encargados de ir cambiando de manos de los indigentes a los animales. Sus vidas giran en torno a una loseta o un trozo de cartón.

Sin vacunas y drogados

"No tienen vacunas, ni están desparasitados. Con menos de tres meses como muchos están. Un cachorro en el asfalto durmiendo es muy probable que muera. Nosotros hacemos campañas y repartimos medicación entre los animales", aseguran.

Obviamente, tener a un animal inmovilizado durante decenas de horas es misión imposible. Utilizar drogas para sedar al al perro es otra de las prácticas habituales. Vigilancia Solidaria ha podido comprobar como presentan síntomas oculares en membranas y pupilas que indican que están absolutamente sedados.

Una de las colaboradoras de la mafia lleva un perro a un mendigo

Prada junto a su equipo ha grabado escenas en las que se pueden ver las deplorables condiciones en las que han encontrado a los animales. En uno de los fragmentos el perro ni se mueve, parece que está cansado. Pero no. "¿Qué le pasa al perro? ¿Por qué no puede abrir los ojos? ¿Por qué no se mueve?," pregunta la presidenta de VS al indigente. "¡No le pasa nada!", contesta el vagabundo. Le ofrece alimento pero el perro ni se inmuta.

"Les pegan, están en los huesos, no comen. Algunos ni pueden caminar de la endeblez", recoge la investigación.

Recaudación con perros y chantaje emocional

Perros robados, alquilados y maltratados. Pero la alta rentabilidad en España hace que sea un tesoro tener uno de ellos. Desde la asociación aseguran que son cientos de euros los que se pueden recoger al día. "Las palanganas de plástico se llenan fácilmente".

No manejan cifras exactas por la dificultad de analizar las cantidades. Se calcula que hay en torno a más de un centenar de perros explotados para mendigar solo en la ciudad de Barcelona. Pero este fenómeno también se da en Madrid. La gran capital española también es escenario de estas prácticas de maltrato animal, según ha denunciado la asociación Amnistía Animal.

Perro mendigo drogado con narcóticos y descubierto por Vigilancia Solidaria

Prada habla del chantaje emocional perfecto. "Juegan con los sentimientos de niños y padres que pasan alrededor y ven adorables cachorritos que duermen en la calle. Sí, parece que hemos llegado al punto en el que un animal puede llegar a dar más lástima. Causa empatía. Es un ser vivo que casi no ha elegido esa vida pero que acompaña a su dueño mendigo hasta el fin del mundo. Es la imagen que quieren hacer ver al resto y las mafias son conscientes. Y, ¿qué más da si se preocupan más por el perro? Si funciona a la hora de recaudar...¡qué importa! Así es como piensan sus explotadores", comenta firme Andrea.

No obstante, cabe decir que sí hay mendigos que son dueños de los animales. De hecho, para algunos es toda la familia con la que cuentan. Por eso, Prada indica que "hay que saber diferenciar entre estos sin techo y los que los utilizan para sacar beneficio esclavizándolos", destaca la activista. "Pero eso se ve, el perro no está narcotizado".

Los perros son cambiados de zonas para no levantar sospechas

Y, ¿PACMA? ¿Dónde está?

Tres años lleva Vigilancia Solidaria detrás de las mafias que trafican con perros mendigo. Seguimientos, grabaciones, observación diaria, vigilancia nocturna y mucho esfuerzo con una misión: conseguir que las instituciones prohíban la mendicidad con animales.

Para ello, Prada propone el endurecimiento del control de estos animales. "Las mafias se han percatado que no les pasa nada. Los agentes apenas decomisan animales, aunque tampoco tienen herramientas para controlar y verificar", señala.

Pese a los vídeos denuncia y la petición que han lanzado desde Vigilancia Solidaria en Change.org y que cuenta, en estos momentos, con más de 16.000 firmas, PACMA ha hecho oídos sordos.

El partido político de los animalistas en España, no ha denunciado a las autoridades esta trama de explotación animal, según transmite Vigilancia Solidaria. Andrea Prada quiere dejar claro que la asociación que preside también denuncia y vigila las actuaciones de otras asociaciones animalistas. "En el caso de los perros mendigos, PACMA no ha hecho nada. Se ha desmarcado totalmente. Al igual que otras organizaciones por los derechos de los animales que perciben subvenciones públicas millonarias y permanecen callados ante la gravedad de estos hechos", concluye.