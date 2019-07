Ada Colau se sube el sueldo un 40% por "sobrecarga de trabajo"

BComú será a partir de ahora un partido menos generoso con las "causas sociales" para centrarse en los salarios de los miembros de su partido. La más beneficiada ha sido Ada Colau, que va cobrar 900 euros al mes más, que se sumarán a los 2.291 euros (sin complementos) que ingresa.

BComú estableció este sueldo mensual máximo para sus cargos al empezar el pasado mandato. Aunque los salarios oficiales los establece el Ayuntamiento (la alcaldesa cobra oficialmente 100.000 euros anuales), la diferencia entre lo percibido y lo fijado se destina a un fondo del partido para organizaciones sociales de la ciudad, a través de un concurso. Pues de ese "fondo solidario" va a sacar el dinero Colau para subirse el sueldo.

Según ha publicado El País, "la organización entiende que estar en primera línea del gobierno comporta una sobrecarga de trabajo que perjudica la conciliación". Por eso, también ha decidido incrementar el sueldo de sus concejales un 27% para cumplir con el "complemento por responsabilidad de gobierno y cuidados". Ellos se embolsarán 300 euros más.

La organización ha aludido a la cuestión de género para justificar los aumentos. Tal y como confirma el portavoz del partido, Enric Bàrcena, hicieron una "diagnosis de género", en la que constataron "incumplimientos flagrantes en materia de conciliación, con jornadas eternas, una sobrecarga de trabajo que impactaba en la vida cotidiana". Parece que con más dinero desaparece el problema.

El portavoz insiste en que el partido no ha modificado los salarios del Código Ético, sino que ha añadido un complemento solo a los representantes del gobierno. Aclara que estos pluses no se habrían aplicado a la alcaldesa, los concejales y los comisionados si no hubieran repetido en el gobierno y el equipo de Colau se hubiera quedado en la oposición.