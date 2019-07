Just Eat y Takeaway crean un gigante de la comida a domicilio para frenar a Uber Eats

El sector del envío de comida a domicilio es uno de los que más ha crecido en los últimos años y donde mejores previsiones a medio plazo se están haciendo. Prueba de ello es que Uber Eats, filial de Uber, está siendo la pata más rentable de la compañía. Por todo ello, dos grandes del sector como Just Eat y Takeaway han decidido fusionarse para crear un gigante europeo capaz de hacer frente a Uber y a otras importantes compañías del sector.

Entre ambas compañías acumulan más de 360 millones de pedidos, que suman 7.300 millones de euros. Por ello, la empresa británica y la holandesa son líderes en Reino Unido, Alemania y Canadá. Aunque eso sí, por el momento todo está en el aire, ya que en el comunicado conjunto ambas compañías destacan que todo esta por cerrar y concretar.

Lo que sí se ha confirmado es que, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway por cada acción de Just Eat. Esto significa en valorar cada acción en 8 euros, un 15% del precio al que cotizaba el pasado viernes. En total, los accionistas de Just Eat controlarían un 52,2% de la nueva empresa y los de Takeaway un 47,8%. La nueva empresa resultante de esta fusión llevará un nombre diferente, tendrá su sede central en Ámsterdam y cotizará en la Bolsa de Londres.

Just Eat, una historia de crecimiento

Jesper Buch fundó la empresa en Dinamarca en el año 2000 y después trasladó la sede a Londres, donde mantiene la sede principal. Tras siete años con un crecimiento nacional, en el 2007 comenzó su expansión internacional y en 2011 consiguió comprar 7 empresas, que eran a su vez rivales directos, para entrar de lleno en Suiza, Italia, Brasil, Francia y Canadá.

En 2014, Just Eat ya era tan grande que decidió dar el salto de salir a cotizar a bolsa en Londres. En aquel entonces, el precio de cada acción estaba valorado en unos 3,21 euros. El año pasado, la empresa había conseguido multiplicar por tres su valor y cotizaba por encima de los nueve euros. A pesar de todo, los últimos doce meses no han sido buenos para la empresa que se ha dejado un 26% en bolsa, debido a la fuerte competencia que se está dando en el sector. Su valor de mercado actual es de 4.770 millones de euros.

Takeaway

Esta empresa holandesa se fundó en 1999 y en el año 2000 ya daba servicios de envío de comida a domicilio a través del dominio Thuisbezorgd.nl. En 2008, al igual que Just Eat, se decidió a comprar compañías extranjeras para consolidar su expansión por Europa. En 2013 dio la sorpresa al ser una de las primeras compañías en aceptar Bitcoin como moneda de pago y en 2016 decidió dar el paso de salir a bolsa.