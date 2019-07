Nunca la retirada de un helado de un supermercado ha causado tanto revuelo. Los clientes de Mercadona han visto que los helados Mochi ya no estaban disponibles en las neveras y han lanzado una petición en Change.org para que vuelvan.

La empresa de Juan Roig ha tenido que explicar en su cuenta oficial de Twitter los motivos de la retirada del producto. "No disponemos de los helados Mochi pues en ocasiones tenían la textura dura y estamos trabajando en solucionarlo lo antes posible. De momento, no disponemos de fecha en la que volverán a estar a la venta". Aunque esto no ha convencido en absoluto a los fans del helado de Hacendado. Las quejas y firmas en las redes sociales se acumulan por decenas.

DONDE ESTÁN LOS MOCHIS DE MANGO??????? https://t.co/cPHv1cV4us — Besi de Fresi@tutxi93) July 30, 2019

Los Mochis eran un vicio, los añoramos, comprábamos las cajas de dos, mochiiiiiiis volved! Este soy yo delante de la nevera de los helados buscando los Mochis. pic.twitter.com/q8AdcbJlDB — Raul Roldan (@raulroldang) July 27, 2019

"Desde hace unos meses hemos disfrutado de los Mochis Hacendado. A la vuelta de verano y a nuestra ruinosa rutina semanal, Mercadona nos ha puesto las cosas un poco mas grises, si cabe, quitando ese pequeño placer de coco y mango. Por favor, apoya está solicitud para que vuelvan los Mochis", se puede leer en el famoso portal web de reclamaciones con más de 1.200 firmas recogidas en pocas horas y subiendo.

De momento, los consumidores de los Mochi tendrán que esperar. Mercadona aún no ha comunicado cuando volverá el helado a ser comercializado. Aunque en vista de la decepción de la clientela seguro que ya se están dando prisa en volver a colocarlos en sus congeladores.