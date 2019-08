41,7 millones de euros. Esta es la cantidad que, presuntamente, habría defraudado la federación andaluza de UGT mediante el desvío de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, bajo los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, según el informe que ha presentado el perito judicial en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga la supuesta trama urdida por este sindicato para financiarse de forma irregular con fondos públicos.

El análisis en cuestión señala que de las 11 subvenciones autonómicas concedidas al sindicato durante ese período UGT empleó de forma irregular 41,7 millones, el 64%, informa El Mundo. La cuantía malversada, no obstante, podría ser mayor, ya que en la pericial figuran otras tres subvenciones por valor de 27 millones, en las que el perito no precisa la cantidad desviada porque no cuenta con la documentación.

El juez puso bajo sospecha un total de 32 subvenciones concedidas por la Junta a UGT-A, pero finalmente el perito solo ha revisado 14. Un total de 18 han sido descartadas porque eran inferiores a 120.000 euros -para que sea delito debe ser superior a esa cantidad- o no correspondían a los cinco años investigados. La causa swobre UGT-A acumula, por el momento, 20 imputados, entre los que destacan los exsecretarios generales andaluces ugetistas Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.