La 'ruta del terror' en Barcelona: ya existen mapas para evitar robos, asaltos y abusos sexuales

Se han hecho con el territorio. No les pasa nada y lo saben. En Barcelona, los vecinos del Raval denuncian el campo de batalla en el que viven a diario. "Las manadas de ladrones, casi siempre MENAS [menores extranjeros no acompañados] , tienen aterrorizados a comerciantes, turistas y residentes. Los detienen y a la media hora vuelven a estar en la calle. Pegan y roban con intimidación, pero saben que en el centro menores no durarán ni una hora. Volverán a salir con total impunidad", relata Teresa G, una vecina del Raval barcelonés que lleva dos años avisando en los plenos del Ayuntamiento del incremento de la violencia callejera.

"Colau tiene la culpa"

"Colau los ha protegido siempre. Al top manta, a los menores marroquíes, a los carteristas... Los delincuentes saben que Barcelona es un lugar del que saldrán impunes. Así se ha producido el efecto llamada entre las mafias. Somos la ciudad más peligrosa de España. Un desastre", relata esta activista que realiza patrullas vecinales.

Los vecinos del Raval aseguran que las señoras más mayores caminan mirando hacia atrás todo el tiempo. El miedo se ha apoderado de la zona centro. El último mes de julio se han producido hasta 20 delitos por hora en Barcelona. Y, lo que es más alarmante, hasta 5 homicidios, varios de ellos a plena luz del día.

a href="https://twitter.com/hashtag/ALERTA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ALERTA Detectada una turba de menors organitzats de cacera al carrer quinista de la Barceloneta robant amb extrema violència a turistes. És un #PuntCalent @mossos#AlertaHelpers pic.twitter.com/DhgNdOFGE4 — Helpers [BCN] (@BCNHelpers) July 30, 2019

Los delitos crecieron un 9% durante el primer semestre de este año y, en total, hubo 115.014 hechos delictivos. El 112, además, no funciona. Así lo denuncian desde Vigilancia Solidaria. La asociación asegura que "llamas y llamas y lo único que responden es que pasarán el aviso", cuenta Andrea Prada, presidenta de la organización, a este diario. "La Policía es el enemigo de Ada Colau. Ella prefiere defender a los manteros", lamenta.

A Teresa G. tampoco le ha funcionado la llamada al 112. "Ves un robo todos los días y, de todas las veces que avisamos, ninguna vienen", confiesa. Además, advierte de que la campaña lanzada por el Ayuntamiento catalán "no vale de nada". Por la calles aparece una campaña contra la violencia callejera. En los carteles gubernamentales se puede ver un ojo con un eslogan que reza: "Si ves algo raro, llama al 112". Buscan así la forma incluso de implicar a la vigilancia vecinal, pero ¿de qué vale si después los Mossos tienen miedo de los ladrones? Llevan cuchillos enormes y he visto cómo los agentes locales se apartan", señala Teresa G.

'Ruta del terror'

Ahora, a las patrullas vecinales organizadas para ahuyentar el crimen se le suma la creación de un mapa interactivo a través de Google Maps. En él, día a día, se van dando instrucciones de los "puntos calientes" donde se producen asaltos. Iconos de cuchillos o alertas de ataques sexuales se repliegan por las calles de Barcelona.

Los jóvenes que vienen de fiesta, turistas o comerciantes ya están empezando a usar este método de avisos en directo de lugares inseguros. "El mapa está prácticamente lleno de puntos. Los llamamos las alertas del terror. Sabemos que asusta ver cuchillos encima del distrito del Example o al lado de la playa de la Barceloneta, pero es la realidad. Además de monumentos, la guía también publica dónde acaban de estar los criminales. Es muy útil y puede salvarte", aconseja Andrea Prada de VS.

Señalamiento de punto de ataque con cuchillo

Incluso ya hay manuales de instrucciones para andar por la ciudad. En Alemania o Reino Unido ya se han popularizado a través de las redes sociales. "Yo ya no llevo joyas, ni relojes, tampoco pendientes ni pulseras. Voy sin nada. Aunque no tenga valor puede llamar la atención", describe Teresa G.

Las asociaciones vecinales también lanzan folletos en los instan a andar sin bolso o con todo bien guardado dentro la solapa de las chaquetas. El método Ronaldinho es el más usado y sigue funcionando. "Meten la pierna como si fueran a jugar al fútbol y desvalijan al turista. Los MENAS dominan esa técnica con destreza".

Cambio en la seguridad

El nuevo concejal de seguridad del PSC, Albert Batlle, ha llegado pisando fuerte y ya ha iniciado una operación contra el Top Manta. En este sentido, también ha transmitido que aumentará en un centenar los agentes locales y la presencia policial en las aceras.

El objetivo de Batlle no es otro que recuperar la confianza entre la Policía y el Ayuntamiento, una relación que se dio por rota desde la llegada de Colau, según esgrimen varios miembros de las patrullas vecinales. El edil desea limpiar la imagen de la ciudad y sacarla del ranking de capital peligrosa. Mientras tanto, Google Maps sigue aumentando los puntos de alerta del terror por minutos y los vecinos esperan que no todo esté perdido.