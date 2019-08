Just Eat y Takeaway crean el gigante europeo de la comida a domicilio

Los consejos de administración de la empresa británica de reparto de comida a domicilio Just Eat y de su competidora holandesa Takeaway.com han ratificado el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada para la fusión de ambas compañías mediante un intercambio de acciones que dará origen a una de las mayores plataformas online del sector con más de 355 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones de euros en 2018.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway.com por cada título de la empresa en su poder, lo que valora en 7,31 libras cada acción de Just Eat, un 15% por encima de su precio el pasado 26 de julio. En función de esta ecuación de canje, al cierre de la transacción los accionistas de Just Eat controlarán el 52,15% de la nueva compañía y los de Takeaway.com alrededor del 47,85%. La transacción reportará un ahorro de costes recurrente antes de impuestos de unos 20 millones de euros a partir del cuarto aniversario del cierre de la fusión, con un impacto positivo de unos 10 millones de euros en el primer aniversario.

El nuevo grupo surgido tras la fusión se denominará Just Eat Takeaway.com y tendrá su domicilio social y fiscal en Ámsterdam, aunque la compañía tiene previsto conservar varias de las funciones que se desarrollan actualmente en la sede londinense de Just Eat y una parte significativa de sus operaciones en el Reino Unido, incluyendo los actuales centros de Londres, Borehamwood y Bristol, aunque aún no se ha realizado una evaluación completa y no hay por el momento planes específicos al respecto.

Como parte de la fusión, Takeaway.com solicitará autorización para la admisión a negociación del capital ampliado de la nueva sociedad en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Ámsterdam, expresando su confianza en que los títulos de la nueva empresa fusionada serán incluidos en el selectivo Ftse100 de la Bolsa de Londres.

"La combinación de Just Eat y Takeaway.com crea uno de los sitios web de entrega de comida más grandes y poderosos del mundo", declaró Jitse Groen, consejero delegado de Takeaway.com, para quien la nueva compañía tendrá impacto en decenas de millones de consumidores en todo el mundo, estará a la vanguardia del desarrollo de productos y tecnología en el sector. "Es una combinación soñada, creada por el equipo soñado del sector, y solo puedo estar agradecido por la oportunidad de liderarlo", sentenció.

Por su parte, el presidente de Just Eat, Mike Evans, defendió el atractivo de la oferta para los accionistas de la empresa británica con el objetivo de crear "una de las mayores plataformas del mundo de reparto de comida a domicilio con posiciones de liderazgo en mercados clave y un compromiso significativo con el Reino Unido".

Una vez completada la fusión, Jitse Groen asumirá el cargo de consejero delegado del nuevo grupo combinado, mientras que Paul Harrison, actual director financiero de Just Eat pasará a desempeñar esta responsabilidad en la nueva empresa. Por su parte, Mike Evans se convertirá en presidente del consejo de supervisión de Just Eat Takeaway.com y Adriaan Nühn, actual presidente del consejo supervisor de Takeaway.com asumirá el rol de vicepresidente del órgano.

Just Eat y Takeaway.com contabilizaron al cierre del primer semestre de 2019 pérdidas de 5,6 millones de libras (6,1 millones de euros) en el caso de la británica y de 37,4 millones de euros en el de la holandesa. En el caso de Just Eat, la empresa registró pérdidas por importe atribuido de 5,6 millones de libras esterlinas (6,1 millones de euros) en los seis primeros meses de 2019, frente al beneficio neto de 37,2 millones de libras (41 millones de euros) del mismo periodo de 2018. Los ingresos de la compañía anglosajona alcanzaron entre enero y junio un total de 464,5 millones de libras (510 millones de euros), un 29,6% más que un año antes.

Por su parte, la holandesa Takeaway.com cerró el primer semestre con pérdidas de 37,44 millones de euros, ampliando así un 154% los 'números rojos' registrados en la primera mitad de 2018 como consecuencia del aumento de los gastos de amortización asociados con la compra de German Delivery Hero y la utilización de activos fiscales diferidos. La facturación de la holandesa alcanzó los 179,36 millones de euros, un 70% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 69% de los ingresos por comisiones, hasta 167 millones.