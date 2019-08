El Gobierno quiere prohibir toda la publicidad de las casas de apuestas

El Defensor del Pueblo ha recibido un escrito del Ministerio de Hacienda donde se aceptan expresamente todas las recomendaciones formuladas para limitar la publicidad del juego y las apuestas y reforzar la protección de las personas más vulnerables a la adicción al juego, especialmente los menores.

Según ha asegurado el departamento ministerial, el Gobierno tiene la voluntad de mejorar la redacción del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego y juego responsable, en consideración a lo recomendado por la Institución.

El Defensor dirigió el pasado mes de mayo varias recomendaciones a los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el marco de una actuación de oficio abierta ante la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de juego y casas de apuestas.

Esta entidad pedía, entre otras medidas, que se estudiara, en colaboración con las comunidades autónomas, la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en los medios de comunicación, radio, televisión e internet, salvo las loterías y apuestas de la Administración del Estado y de la Organización de Ciegos Españoles (ONCE). De no optarse por la prohibición completa, el Defensor abogaba por aumentar las franjas horarias en las que la publicidad queda prohibida, de modo que alcancen los horarios infantiles, y que no pueda utilizarse como reclamo publicitario la imagen de personas con notoriedad pública.

Asimismo, el Defensor del Pueblo recomendaba que el proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego y de juego responsable incluya una referencia expresa al juego online y que se ajuste la regulación a la presencia de esta modalidad. Todo ello se recogerá en cualquier solución relativa al régimen futuro de la publicidad del juego de ámbito estatal, según ha manifestado Hacienda.

Medidas de prevención

Asimismo, en opinión del Defensor del Pueblo, en el juego el fenómeno de su difusión sin control, y muy en especial si los jugadores son menores de edad, tiene unas características similares a las del consumo del tabaco o de drogas. Por ello, esta institución considera que deben reforzarse las políticas activas de juego responsable dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a la adicción.

El Ministerio de Hacienda coincide también con este criterio y destaca que el Programa de Trabajo de Juego Responsable 2019-2020 contempla mejoras normativas y operativas del registro general de interdicciones del juego (RGIAJ), estudia establecer límites conjuntos a los depósitos de los participantes teniendo en cuenta su actividad en todas las plataformas de juego y lleva una propuesta de actuación sobre las nuevas formas de comunicaciones comerciales e información sobre el juego. Además, el Programa de Trabajo incluye un proyecto con medidas para evitar conductas de riesgo y otro con medidas para mejorar los mecanismos de información y prevención.