El Ayuntamiento de Zaragoza denuncia la "quiebra" heredada de PSOE y Podemos

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha denunciado en el programa Es la Tarde de Dieter de esRadio la situación de "quiebra técnica" en el que se encuentra su consistorio después de 16 años de gobiernos de izquierdas –12 del PSOE y 4 de Podemos–. "Ya sabíamos que habían convertido al Ayuntamiento de Zaragoza en el más endeudado de España", ha dicho.

Una situación que se debe en gran parte por las deudas judiciales que atesora el consistorio zaragozano por no pagar las facturas: "Hemos pasado de las facturas en los cajones a las sentencias en los cajones". Azcón ha asegurado que tienen un problema económico serio y que "Zaragoza lleva muchos años siendo récord en mala gestión. Ningún otro ayuntamiento había metido tantas facturas en los cajones como metió en aquella época el alcalde socialista Belloch". Por eso teme que van a tener que pagar "más de 100 millones de euros en sentencias judiciales que no se pagaron a tiempo". Y la única solución que encuentra para ello es"acudir al Fondo de Rescate puesto en marcha por el Gobierno de Rajoy".

Para que esta situación no les pase factura de cara a unos próximos comicios, el alcalde ha reconocido que van a tener que "explicar muy bien que la historia se repite" porque "Luisa Fernanda Rudí ya llegó al Ayuntamiento con las arcas vacías. Como siempre llegamos a gobernar con la peor situación económica. Siempre tenemos que rescatar. Solo tenemos claro que no vamos a subir los impuestos a los zaragozanos. Es verdad que no podremos invertir todo lo que nos gustaría y que habrá que buscar otro tipo de fórmulas para hacer obras en la ciudad". "Las deudas que nos han dejado van a hipotecar la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza", ha sentenciado el alcalde del PP.

Deuda de 1.000 millones de euros

La portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza y encargada de Hacienda, la popular María Navarro, señaló el martes que el consistorio se encuentra en una "situación de quiebra" debido a la mala gestión que han llevado a cabo los anteriores gobiernos municipales de izquierdas.

Con una deuda acumulada de cerca de 1.000 millones de euros, el ayuntamiento advierte de que no podrá hacer frente a los 35 millones de euros que acumula en sentencias pendientes de cobro, tras la condena que acaba de ratificar el Tribunal Supremo por la revisión de precios públicos asociada a ciertas concesiones para la prestación de servicios.

"El dictamen supone una brutal losa financiera que lastrará la capacidad inversora municipal a corto plazo", según el consistorio. De esos 35 millones, 7 corresponden a intereses de demora. En concreto, deberá afrontar el pago inmediato de 17 millones por revisiones de precios a TUZSA, 8,3 a FCC por las mismas razones, 5 por expropiaciones, 1,5 por la contrata de la grúa y 300.000 euros "por obras del corredor verde". Según el comunicado, la mayoría de estas deuda provienen de la época socialista de los años 2009 y 2013 y se incrementarán con las nuevas peticiones de revisión, abocando al Ayuntamiento a asumir pagos millonarios, todavía por cuantificar, en los próximos años.

Como resultado, Navarro avanzó que el ayuntamiento solicitará ayuda al Estado, a través de un incremento de los préstamos del Fondo de Impulso Económico (FIE), para abonar el pago de estas sentencias, al tiempo que abrirá un proceso de negociación con las contratas.

La portavoz culpó de la situación a los últimos ejecutivos socialistas y de Zaragoza en Común. "Es fruto de la irresponsabilidad del PSOE y ZeC", "deberían pedir perdón". Además, acusó al anterior ejecutivo de Zaragoza en Común de "ocultar esta situación de ruina".