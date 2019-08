Los tripulantes de Ryanair convocan 10 días de huelga en septiembre por el cierre de bases

Los sindicatos USO y Sitcpla de tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair en España han registrado esta mañana el preaviso para una huelga de diez días el próximo mes de septiembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 28), en las trece bases españolas de la aerolínea irlandesa en protestar por su intención de cerrar tres de ellas.

En un comunicado, señalan que el motivo de dicha huelga es "impedir el cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur y Girona, si en este último caso se confirmase lo anunciado como intención, así como los despidos que de ese cierre se derivase en el personal directamente contratado por Ryanair y el que aún está ilegalmente en las agencias satélite", según ha explicado Manuel Lodeiro, portavoz del sindicato Sitcpla.

El portavoz del Sitcpla ha añadido que la huelga "está convocada por una amenaza contundente, expresada no sólo en la mesa, sino personalmente en las bases de Gran Canaria y Tenerife". Además, ha asegurado que los problemas generales con Ryanair "no obedecen a este hecho aislado, sino a un proceso de incumplimientos reiterado que ha abocado a la decisión más drástica que puede tomar una plantilla en defensa de sus puestos de trabajo".

Ambos sindicatos ya habían advertido de que convocarían paros en septiembre tras el anuncio de la aerolínea irlandesa que ya avisó en febrero del ajuste de bases y recortes de empleo. Ryanair avanzó entonces posibles ajustes en sus bases por la evolución del negocio derivada de la incertidumbre del 'Brexit', a lo que se ha añadido el impacto por el retraso en las entregas del pedido de 30 aviones 373 MAX, con el que contaba para verano y cuyas entregas están suspendidas.

"En los próximos días, recibiremos la citación del SIMA para la mediación y, de no haber acuerdo, la huelga se convocará de manera formal. Dudamos mucho de la predisposición de Ryanair a llegar a un acuerdo, e incluso a presentarse con talante negociador", tras más de un año de reuniones, afirman desde USO.

El secretario de Organización de USO-Ryanair, Jairo Gonzalo, ha criticado la "actitud de burla" de la compañía tras más de un año de reuniones en organismos oficiales españoles, y ha añadido que no albergan "la más mínima esperanza de entendimiento" ante esta situación. USO y Sictpla espera que el Ministerio de Fomento "no vuelva a anular su capacidad de huelga y no decrete, como el año pasado, unos servicios mínimos tan abusivos que ni siquiera permitían los paros", concluye Gonzalo.

La sección sindical del sindicato español de pilotos de líneas aéreas (Sepla) en Ryanair realizará una votación entre sus afiliados a los que planteará si realizar movilizaciones en respuesta a la amenaza de despedir a 100 pilotos que hizo la compañía irlandesa recientemente. En el resto de Europa, el sindicato Balpa, que defiende los intereses de los pilotos británicos de Ryanair, ha convocado jornadas de huelga para el 22 y 23 de septiembre y entre el 2 y el 4 de septiembre. En Irlanda, el sindicato Fórsa ha votado a favor de ir a la huelga, con el respaldo del 25% de la plantilla de pilotos.

Más de 1,4 millones de plazas afectadas

Ryanair comunicó a los sindicatos su intención de cerrar las bases de Tenerife Sur, Las Palmas, Girona y Faro (Portugal) en enero de 2020, una medida que de llevarse a cabo puede afectar a más de 1,4 millones de plazas aéreas que ya estaban programadas para el primer semestre del año, según un estudio de Mabrian Technologies, en colaboración con Interface Tourism Spain.

Desde Ryanair se asegura que, tal y como se anunció el pasado 16 de julio, debido a la entrega tardía de hasta 30 aviones 737 MAX este invierno, varias bases de Ryanair se reducirán o se cerrarán este invierno. La compañía dice que ninguna ruta se verá afectada, ya que serán atendidas por vuelos desde otras bases a partir de noviembre cuando comience el horario de invierno.

Tras presentar sus cuentas, el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, anticipó en un vídeo que se verá obligada a acometer despedidos, que se aplicarán a finales de septiembre, y de nuevo tras la Navidad, tras la caída de beneficios, en el que dijo que a la compañía le sobra 500 pilotos y 400 asistentes de vuelo. Ryanair cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal, finalizado el pasado 30 de junio, con un beneficio de 243 millones de euros, un 21% menos que un año antes.