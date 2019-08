Ciudad sin ley: Amazon, MRW y Seur no entran en algunas zonas de Barcelona por miedo

El nivel de inseguridad que sufre Barcelona ha llegado a tal punto que algunas empresas de reparto y distribución, como es el caso de Amazon, MRW o Seur se niegan a entrar en ciertas zonas de la Ciudad Condal por miedo a los asaltos y los robos. En concreto, se han retirado de la zona del Besòs, fronteriza con Sant Adrià, después de que sus repartidores hayan sufrido una oleada de atracos en la primera quincena de agosto, según informa Crónica Global.

"La decisión se tomó esta semana. Es temporal y busca dar espacio a las administraciones para que se resuelva la epidemia de delitos leves y crímenes violentos que registra la capital catalana", según fuentes próximas a estas tres compañías. Sus clientes, por el momento, tendrán que recoger los paquetes en las sedes de las empresas en Poblenou. "Los repartidores se niegan a entrar en el Besòs. Están asustados".

Oleada de atracos

Fuentes policiales confirman que los ladrones ya no van ni siquiera a por los vehículos, sino que asaltan, directamente, a los repartidores. "Las empresas -MRW y Seur- llevan décadas repartiendo en el Besòs, y lo hacían en virtud de un pacto de no agresión con algunas familias locales. Estos acuerdos ya no valen. Se acabó y ahora es vía libre para los cacos, lo que ha provocado la interrupción del servicio".

Los problemas de inseguridad se extienden también a la zona de La Mina, un barrio con una compleja estructura social en la vecina Sant Adrià de Besòs, afectada, igualmente, por la ausencia del servicio de reparto, según admiten los vecinos.