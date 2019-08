Colas y avalanchas en la primera tienda de AliExpress en Madrid: "Me he duchado con toallitas"

El fenómeno fan por las marcas de moda no descansa ni en verano. Ayer domingo el gigante chino del comercio online AliExpress abría en la Comunidad de Madrid su primera tienda física de Europa, y la inauguración desataba una auténtica locura entre los clientes.

El lugar elegido para el salto de AliExpress al mundo físico ha sido el centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos, y hasta allí se desplazaron miles de personas, que incluso llegaron a hacer noche para ser los primeros en entrar.

Este es el caso de David, que empezó a hacer cola el viernes pasado. El hombre de 34 años ha relatado a ABC su disparatada aventura en la que tuvo que dormir en la calle y asearse "con toallitas" durante dos días para convertirse en el cliente número uno. "Estoy de vacaciones y no tengo nada que hacer; me gusta vivir este tipo de experiencias", declaraba acompañado por su tía. "Me he duchado con toallitas. No nos han facilitado un baño", añadía. Solo los de AliExpress el primer día por la noche les entregaron una pizza.

Por ser el primero en franquear la puerta, David se llevó de regalo un teléfono móvil, al igual que otros de los 500 primeros clientes de la ansiada fila, que también recibieron algún obsequio de AliExpress. Muchos se quejaron de que les habían dado una taza.

La gran mayoría de los asistentes no recibió regalo alguno, pero esperaron religiosamente horas de cola entre gritos y empujones. En las redes sociales se publicaron las escalofriantes imágenes de la avalancha de fans.

Está ciculando este vídeo por Twitter de la apertura de la primera tienda de AliExpress en España, concretamente en el CC Xanadú y estoy flipando con lo básica que es la gente en esta vida href="https://t.co/axqtojndIx">pic.twitter.com/axqtojndIx — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) August 25, 2019

La tienda tiene un espacio de 740 metros cuadrados, que se reparten en cinco zonas. Cuenta con 1.000 referencias de productos de más de 60 marcas, entre las que hay firmas españolas como Cecotec, reconocidas como Apple, Huawei o Xiaomi y asiáticas que buscan entrar en el mercado nacional como Ugreen, entre otras. El nuevo establecimiento crea alrededor de unos 20 nuevos empleos. Con su puesta en marcha el gigante asiático se adelanta a Amazon en la apertura de una tienda física en el mercado nacional.