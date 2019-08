Gallinas "violadas" y "plantas que comen gente": las espantosas teorías de un santuario vegano

El veganismo y el animalismo no tiene límites entre determinados colectivos. Las ideas disparatadas que plantean algunos de sus miembros sobrepasan el ridículo y ponen de manifiesto la ausencia de algún tipo de conocimiento sobre el mundo animal.

Este es el caso de los vídeos explicativos sobre la vida de las gallinas que han protagonizado dos jóvenes que pertenecen al santuario Almas Veganas. En una de las grabaciones, que han corrido como la pólvora en las redes sociales, las mujeres aparecen estallando unos huevos contra el suelo porque ellas les "devuelven sus huevos" a las gallinas "porque son suyos", aseguran. La reacción de las gallinas es comerse sus propios huevos, ¿están fomentando el canivalismo entonces?, se preguntan algunos tuiteros.

En el vídeo explican que esos huevos no están fecundados porque ellas se han tomado la libertad de "separar a las gallinas de los gallos porque no queríamos que las violaran, aunque fuera en su naturaleza", dice una. "Porque ellas sufren", argumenta la otra. Esta última también informa de que si las gallinas que teóricamente están salvando "siguen poniendo (huevos) durante varios meses, las implantarán" para que dejen de poner. Eso sí, no dudan en intervenir químicamente a las gallinas cuando sea necesario. Los usuarios de las redes sociales no dan crédito ante las esperpénticas teorías.

Ya sabéis, se acabaron los huevos ritos de gallinas violadas!! esta gente son los que nos van a pagar las pensiones ... Me iré al campo a criar gallinas ponedoras ... a href="https://t.co/pctaRF9mKn">pic.twitter.com/pctaRF9mKn — Francis / Larios 12 (@FJONMalaga) August 27, 2019

Gallinas violadas por un gallo!!! Nos extinguidos y expreso mi deseo que el pedrusco eso que anda viniendo hacia la Tierra, caiga en España. — úpa Atleti!!!@Osodel63) August 28, 2019

Gallos violadores, gallinas violadas, gente esterilizando a las gallinas, huevos rotos esto es el fin — Jose Felix (@jfsevi) August 27, 2019

En otra de sus grandes creaciones, también han decidido solucionar el problema de los incendios del Amazonas en unos pocos minutos. "Es ilógico que se esté quemando el Amazonas para darle de comer a vacas que luego se las va a comer gente. Cuando si plantaras directamente plantas para comer gente (aquí se ha liado), no necesitarías deforestar toda esa tierra", asegura una de ellas. Y con esta idea, "no habría hambre en el planeta y no se moriría el planeta", apunta la otra. Todo solucionado.

Almas Veganas tiene como objetivo "mostrar que una alternativa al capitalismo, al especismo, al machismo, y a otras conductas socialmente insanas y violentas es posible". Sus valores, su misión y su visión publicadas en su web no tienen desperdicio.