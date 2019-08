Nuevos indicadores alertan del parón económico: turismo, hipotecas, comercio minorista…

La economía española ha dejado atrás los años de vino y rosas. Tras varios ejercicios con niveles de crecimiento cercanos al 3,5%, las previsiones para 2019 y 2020 apuntan a una desaceleración del PIB, que crecería por debajo del 2,5% durante el año en curso y se moderaría hasta el 2% a lo largo del año siguiente.

Esta previsión viene certificada casi a diario por los boletines económicos que publica el Instituto Nacional de Estadística. Los indicadores adelantados conocidos esta semana son un buen ejemplo de ello. No en vano, las tres comunicaciones realizadas por el INE el pasado viernes 30 de agosto vienen a confirmar el deterioro de la actividad en frentes como el turismo, las hipotecas o el comercio al por menor.

El primer dato que conviene analizar es el de las pernoctaciones en alojamientos turísticos no hoteleros. Si se comparan los datos de julio de 2019 con los del mismo mes de 2018, encontramos que dicha rúbrica experimenta una caída interanual del 0,5%. El mercado doméstico mejora un 0,9%, pero el foráneo sufre una caída del 1,7%. No solo eso: durante los siete primeros meses del año, las pernoctaciones acumuladas en alojamientos turísticos no hoteleros han experimentado un descenso del 0,3% en relación con el periodo de enero-julio de 2018.

Si se analizan los datos de los pisos turísticos, gestionados por empresas como Airbnb, encontramos también que las pernoctaciones van a menos, con una corrección del 1,4%. También hay caídas en las pernoctaciones registradas en campings (descenso del 0,3%) o los albergues (caída del 2,6%). Solo se libran de la quema los alojamientos de turismo real, donde se observa un incremento del 4,6%.

Otro termómetro de la actividad económica es la estadística de hipotecas. En este caso, los datos que facilitó recientemente el INE se corresponden con el mes de junio y reflejan una acusada caída interanual, con un descenso del 2,5% en comparación con el sexto mes del año 2018. Además, el importe medio de las hipotecas contratadas en España sufre también una caída del 3,7%, rompiendo la tendencia al alza del 7,3% que reflejan los datos para el conjunto del año.

Por último, el INE ha sacado a la luz el Índice de Comercio al por Menor correspondiente al mes de julio. La variación mensual arroja una subida muy tímida, del 0,2%. Eso sí: en tasa anual hay un cambio a mejor, puesto que el ritmo de aumento registrado en este indicador alcanza un 3,2%, frente al -0,7% de 2018.