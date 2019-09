Valdebebas: “Estamos muy lejos de vivir una burbuja inmobiliaria”

Marcos Sánchez Foncueva, director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, ha respondido a las preguntas de los oyentes en el programa de Es la tarde de Dieter en esRadio. Una de los temas que más preocupa y ha planteado la audiencia se refiere al acceso a la vivienda y el acecho de una nueva burbuja inmobiliaria en España.

Foncueva ha emitido un mensaje de tranquilidad como experto en el sector inmobiliario de nuestro país. Durante su intervención ha dejado claro que "estamos muy lejos de vivir de una burbuja inmobiliaria en España". Incluso ha subrayado que pese a que en algunos barrios de Madrid y Barcelona se está viviendo una "microburbuja", esto serían hechos aislados. "Mas bien es todo lo contrario. Al igual que la economía, la vivienda está viviendo un proceso de desaceleración. Los precios por norma general están en muchos casos cayendo y en su mayoría ya han echado el freno. No volveremos a vivir una explosión de la burbuja en el sector", ha vaticinado el especialista.

"Necesitamos menos regulación"

En este sentido, el director gerente de la Junta de Compesación de Valdebebas también se mostrado muy tranquilo con la actual situación política en España. "La inestabilidad política no afecta al sector inmobiliario. Lo que necesitamos es estabilidad dentro del marco normativo. Que en este momento no haya gobierno no implica que se disparen los intereses. Lo que sí tiene consecuencias es un gobierno que aplique una sobrerregulación en el sector inmobiliario. Esto es absolutamente negativo. Cuánta más libertad tengamos más nos beneficiaremos todos, empresas y clientes", ha concluido Sánchez Foncueva.