Naturgy envía a casa a 300 empleados por la "incertidumbre" de la CNMC

Naturgy ha anunciado este jueves a los representantes sindicales de la compañía (CCOO, UGT, SIE, USO y CGT) una suspensión temporal de la obligación de trabajar para aproximadamente 300 personas de Nedgia, la filial de gas de Naturgy, como consecuencia del impacto provocado por el borrador de circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que regula la nueva retribución de la distribución de gas y que ya derivó en una paralización de las inversiones de expansión de esta filial, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

Las mismas fuentes han asegurado que esta medida no conllevará ningún efecto en la retribución salarial de los afectados y que no se trata ni de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ni de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ya que los empleados seguirán percibiendo su salarios y la medida no tendrá ningún efecto de ahorro de costes, según han confirmado también a Europa Press fuentes de Naturgy.

Los empleados afectados se circunscriben solamente al área comercial de Nedgia y, en menor medida, a las unidades relacionadas con la actividad de captación de nuevos puntos de suministro de gas. Según las mismas fuentes sindicales, en la mesa de negociación se planteará la revisión de objetivos del último cuatrimestre en Nedgia, con el fin de minimizar el impacto. De esta manera, se buscará un acuerdo de cierre del último cuatrimestre para que sea "lo menos lesivo" para los empleados.

Fuentes de Naturgy, por su parte, indicaron a Europa Press que la compañía, en línea con su compromiso de mantener un diálogo con todos los agentes implicados, abre ahora una mesa de negociación con los sindicatos para negociar las consecuencias de esta medida, derivada de la "incertidumbre creada por el organismo regulador".

La empresa afirmó que "ante la incertidumbre creada en el sector del gas", la compañía paralizó el pasado mes de julio su actividad de comercialización de puntos de suministro y ahora, dos meses después, se ve "abocada" a realizar esta medida temporal en Nedgia, en tanto en cuanto se hace público el texto definitivo de la normativa.

La compañía energética quiso dejar claro que seguirá atendiendo las solicitudes de clientes, tal como marca la regulación, cumpliendo todas las condiciones marcadas para su ejecución y sin que esta medida afecte a los equipos encargados de esta tarea.

La CNMC aprobó el pasado mes de julio un conjunto de borradores de circulares para regular diferentes ámbitos del sector energético por primera vez desde que el Ministerio para la Transición Ecológica le cediera sus competencias en este ámbito. Entre las más de una decena de circulares lanzadas, destaca la que regula el nuevo periodo retributivo para las redes de distribución de gas natural, donde el regulador propone un completo cambio del modelo retributivo, que tuvo como consecuencia una importa caída en bolsa de las compañías afectadas.

Asimismo, además de Nedgia, otras compañías como Madrileña Red de Gas y Gas Extremadura también anunciaron un parón temporal de sus inversiones. Tal y como denunciaron estas compañías en su momento, el borrador de circular que hay encima de la mesa obliga a actuar, e incluso anticiparse, a sus impactos y operar el negocio de forma diferente.

Tras el anuncio de paralizar sus actividades en julio, los empleados de Nedgia afectados han estado sin actividad en los centros corporativos del grupo. Nedgia suspendió hace dos meses los contratos con proveedores afectados por la parada de la actividad de captación y se realizaron entonces las comunicaciones pertinentes a gremios, instaladores y administraciones, con el fin de explicarles cómo les impacta la nueva propuesta de la CNMC.