Jack Ma se va de Alibaba: las grandes polémicas del multimillonario

Jack Ma, el hombre más rico de China y fundador de Alibaba, ha decidido dar un paso a atrás y retirarse 20 años después de fundar una de las compañías más importantes del mundo. Hace un año, el empresario anunció su retirada "debido a los límites físicos en la capacidad y la energía de uno, nadie puede asumir las responsabilidades de presidente y consejero delegado para siempre", por lo que apostó por permitir que las personas "más jóvenes y con más talento" lideren la firma. Jack Ma ha decidido retirarse el mismo día que cumplía 55 años coincidiendo con el día del maestro en China, la anterior profesión del empresario antes de fundar Alibaba en 1999.

Polémicas

Jack Ma nunca ha estado alejado de la polémica y cuenta con seguidores y detractores en todos los lugares del mundo. Uno de los escándalos surgió cuando Ma defendió las jornadas laborales de 12 horas en la industria tecnológica. Además, aseguró que es algo positivo ya que el trabajo duro deja buenas recompensas.

El fundador de Alibaba defendió en sus redes sociales la regla 996 que hace referencia a trabajar desde las 9 am hasta las 9 pm durante 6 días a la semana. Una práctica laboral extendida en China y que suele ser común en numerosas empresas del país. "Si encontramos cosas que nos gustan, 996 no es un problema", dijo Ma en una publicación a un diario asiático. "Si no te gusta tu trabajo, cada minuto es una tortura", agregó.

Tras esta polémica llegó otra. En una fiesta celebrada por Alibaba, Jack Ma aseguró a sus empleados que para tener una vida familiar plena deberían practicar el 669 (haciendo un juego de palabras con el 996). "¿Qué es el 669? Seis días, seis veces, siendo la duración la clave", indicó Ma. El fundador se refiere a que, para tener una vida personal más feliz, sus empleados deberían tener sexo seis veces, seis días a la semana. Mientras que el 9 hace referencia a la duración, ya que en China significa largo. Asimismo, llamó a las parejas a tener hijos, pues "el primer objetivo del matrimonio es tener resultados".

Su vida está llena de excentricidades. Entre ellas destacan el gusto por organizar bodas multitudinarias entre sus empleados, en una de ellas se llegaron a celebrar 700 compromisos, y el haber participado en la Ópera de Pekín.

En 2009 se puso una peluca rubia durante una fiesta de la compañía y cantó el tema principal de la película El rey león y en 2017 se disfrazó de Michael Jackson y bailó la canción Billy Jean en frente de los 20.000 empleados de la empresa de comercio electrónico.