Las marcas españolas se alían con los chinos y plantan cara a Ikea: "Somos más baratos y de mayor calidad"

"Es un mito que grandes plataformas como Ikea hayan devorado al comerciante minorista o de barrio. El sector del hogar está en alza y los empresarios españoles hemos encontrado la fórmula perfecta para combatir el efecto de las grandes plataformas o la potente llegada de los emprendedores chinos. Aliarnos y cooperar económicamente", comenta entusiasmado a Libre Mercado, Julián Martínez, director de relaciones institucionales de Soler Hispania. Es el ejemplo de aquello de si no puedes con el enemigo, únete a él. Y lo han hecho.

La multinacional que representa Martínez luce sus mejores galas en el Feria Internacional del Regalo y la Decoración Intergift 2019 que se celebra en Ifema (Madrid del 12 al 15 de septiembre). Entre las más de 800 empresas de la industria de la decoración, menaje y hogar que se promocionan, se encuentran cientos de chinos comprando a mansalva. Con sus tablets en la mano, los asiáticos se llevan sillas, cuadros, jarrones, mesas, velas o utensilios de cocina al por mayor. Los distribuidores españoles no dan abasto para tanta demanda.

Comerciantes chinos comprando en la Feria Intergift ( Ifema, Madrid)

"Los chinos venden cuchillos de Albacete"

La multinacional Hispania Soler es una de las favoritas de los bazares asiáticos. Martínez nos cuenta que "los chinos se dieron cuenta de que la clientela española exigía mayor calidad. Prefería productos mejores y que no fueran de usar y tirar. Los chinos fueron conscientes de su mala fama y han querido mejorar y adaptarse a las necesidades que exigía nuestra sociedad. Recurrieron a nosotros tras la crisis en nuestro país. Y ahora, por ejemplo, venden cuchillos y sartenes de nuestra marca Quttin de Albacete de máxima calidad", explica el empresario albaceteño.

Cerca de nosotros pasa un grupo de empresarios orientales. Examinan los utensilios de cocina con detenimiento, hablan entre ellos y señalan el menaje que hay en las estanterías. "Nos llevamos todo eso", le dicen a una de las comerciales de la familia Soler. Decenas de cojines y ollas empiezan a ser preparadas. "Si la gente se ha percatado de que el chino de su calle tiene los precios más caros, esta es la explicación. Venden calidad pero logramos mantener precios para mileuristas. Ikea, sin embargo, es un mercado cerrado, fabrican y venden sus propios artículos, es su secreto. Pero nosotros tenemos un mercado flexible y competitivo que sabe lo que le gusta a nuestros compatriotas", subraya orgulloso el director comercial de Hispania Soler.

En otro expositor contiguo, un empresario asiático confirma lo expuesto por Martínez a este diario. Luis es su nombre español, "me lo he puesto yo", nos comenta sonriendo. Él mismo asegura que hace una década que tuvieron que cambiar la estrategia de ventas en sus establecimientos. "Alquilamos locales de muchísimos metros cuadrados y tampoco nos salía rentable si el cliente veía que era muy malo lo que vendíamos no volvían y teníamos que hacer algo", señala.

Tanto él como sus compatriotas comenzaron a acudir a empresarios de nuestro país. "Yo ya no voy a China. Compro pocas cosas de allí. Todo es de España", recalca Luis. Acto seguido, mientras nos atiende, habla con su compañero de negocios. Apunta con el dedo a un expositor de taburetes acolchados y varias lámparas de techo. Por sus gestos deducimos que les ha gustado. ¿Se lo llevan?, preguntamos. "Sí, lo llevaremos a varias tiendas que tenemos por toda España", nos informa.

Luis (nombre en español), empresario chino comprando para sus establecimientos (Ifema, Madrid)

Al igual que Julián Martínez, el empresario murciano, German Rodríguez, es otro de los líderes de venta entre la industria asiática afincada en España. Su multinacional, Gerimport, fue fruto de la visión acertada de su padre. Un vendedor ambulante de los pueblos de Murcia que las vio venir. "En cuanto los chinos llegaron, mi padre vio que había que hacer alianzas. Empezó muy poco a poco vendiendo lo que tenía de tienda en tienda hasta convertirnos en lo que somos. Uno de los referentes de los bazares asiáticos en España y Portugal. Ikea no nos hace el menor daño. Además somos más baratos y de mayor calidad", declara con una sonrisa de oreja a oreja.

¿Y por qué apenas quedan comerciantes españoles que hagan cómo los chinos?, preguntamos al dueño de Gerimport. "Por mi experiencia te diré que en nuestro país aún tenemos mucho miedo a emprender. Nos falta quitarnos cobardía. Este sector por ejemplo, está en alza, podrían animarse", recomienda Rodríguez.

Germán Rodríguez, propietario de la multinacional GerImport acompañado de su hija (Ifema, Madrid)

Comprar un sofá por Internet

Pese a que los establecimientos chinos cada vez son naves más grandes, todavía no se puede comprar un chaiselongue de tres metros de largo en sus tiendas. Ikea o Leroy Merlín siguen siendo referentes de la clase media española para estas necesidades de casa. Pero, la competencia online es cada mayor. Fabricantes y distribuidores han encontrado el medio ideal para ahorrar costes al consumidor y sin despeinarse.

"Colaboramos con Amazon. La gente ya está perdiendo el miedo a comprar un mueble de salón, un dormitorio, colchón o incluso un sofá por Internet. Ofrecemos devoluciones a bajo precio, así que, el cliente solo tiene que hacer click", argumenta Emanuele Charles, Export Sales Manager de Atmosphera, Hesperide, 5five, SG y Feeric.

Emanuele Charles, director comercial de marcas francesas de hogar y decoración ( Ifema, Madrid)

Estas marcas de sello francés acaban de aterrizar en España. Charles confiesa que uno de sus clientes es Ikea pero realmente "ellos compran poco a otras marcas". El comercial francés no cree en absoluto que las grandes plataformas terminen con la tienda de barrio. Estas tesis promovidas por la izquierda política en España carecen de fundamento, según nos informa Martínez, el director de Quttin. ¿Ves los cientos de marcas que hay aquí? Pues eso, finaliza el empresario mientras el chef asiático Randy Lucas nos hace una demostración de lo afilado que son los cuchillos albaceteños que venden en el chino.