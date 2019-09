Los jóvenes quieren ser trabajadores del mundo: ¿cómo lograrlo?

Conscientes de las inquietudes de las generaciones más jóvenes, las empresas ya cuentan con programas específicos para que durante una temporada salgan al extranjero para trabajar en sus diferentes filiales. Uno de ellos es Mundo Santander, de Banco Santander.

La forma de trabajar está en continua evolución. Las nuevas generaciones, como la Millennial y la Z, buscan modelos laborales basados en la movilidad y la flexibilidad. En sus cabezas no entra la idea de permanecer toda o gran parte de su vida en un único empleo.

Si las empresas no quieren estar condenadas al estancamiento, necesitan atraer a los mayores talentos posibles. Por ello, deben conocer muy bien cuáles son sus gustos y cómo satisfacer sus deseos profesionales.

Entre ellos está el de la movilidad internacional. Los jóvenes ven como un premio que la compañía en la que trabajan les proponga pasar unos meses en el extranjero, en algunas de las filiales con las que cuentan por todo el mundo. Esto les permite nutrirse de nuevas formas de trabajar, otros idiomas y culturas diferentes.

La movilidad internacional, también esencial para el desarrollo empresarial

Los programas de movilidad internacional hacen que tanto la empresa como el trabajador se beneficien. Si una compañía cuenta con un empleado joven y dispuesto a trabajar al extranjero para enriquecer sus conocimientos, querrá decir que esa persona le devolverá esa oportunidad en forma de eficiencia y calidad profesional, indispensables para poder progresar en el mercado.

Por esta razón, las empresas deben poner a disposición del talento las herramientas necesarias para que cumplan sus expectativas profesionales y personales.

Además, así como es esencial que los empleados tengan la oportunidad de salir de su país de origen, también lo es para las distintas filiales recibirlos para empaparse de otras formas de trabajar y enriquecer su propia cultura.

Internacionalizar el talento, uno de los objetivos de Banco Santander

El deseo de toda empresa es crecer, evolucionar y prosperar. Sabedor de ello, Banco Santander presta especial atención a los cambios en las formas de trabajar de las generaciones venideras. Por esta razón, cuenta con el programa Mundo Santander.

La iniciativa permite que sus empleados trabajen entre uno y tres meses en las filiales repartidas por el mundo. En total, desde su lanzamiento han participado 1.907 personas de 28 países diferentes.

Valeria Heide es una de las personas que ha aprovechado esta oportunidad. Tiene 35 años, nació en Buenos Aires y lleva 8 en el Departamento de Recursos Humanos de Banco Santander en Argentina. "Conocía el programa desde sus inicios y siempre tuve claro que me interesaba la movilidad internacional", sostiene.

Así, Valeria fue elegida para trabajar durante tres meses en España. El proceso de selección fue bastante sencillo. En primero lugar, tuvo una pequeña conversación con su gestora de RRHH, que coordinó una entrevista con los responsables del equipo corporativo.

De esta manera, Valeria viajó a España y comenzó a trabajar en el Departamento de Cultura y Estrategia de Recursos Humanos Global en el Centro Corporativo. Allí, la joven tuvo contacto con los equipos de todos los países y se sumergió en varios proyectos. Por ejemplo, en uno estratégico en el que identificaba las necesidades de talento que tendrá Banco Santander en 2025.

Valeria tenía claro desde el principio que quería trabajar en España. Era un país que conocía bien al haber cursado un Master en él y le encantaba a su gente y su cultura. "Mundo Santander te da la oportunidad de vivir la experiencia única, de participar de proyectos desafiantes fuera de tu país, de aprender nuevas formas de trabajar y de compartir con otros lo que sabes. El programa me ha permitido conectar con personas muy diversas, que me han ayudando a crecer personal y profesionalmente".

Uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar en cualquier empresa, además del desarrollo profesional, es el factor humano. "Siempre he tenido la suerte de formar parte de equipos en los que había un ambiente de confianza, de buen trabajo, de colaboración… Siento que Banco Santander ha apoyado mi crecimiento, tanto en lo profesional como en lo personal… Te ofrece muchísimas oportunidades y luego está en ti aprovecharlas. Por ejemplo, en 2017 me permitieron tener un año libre para hacer mi máster en España y, cuando volví a Argentina, me reincorporé para liderar proyectos más desafiantes que los que gestionaba anteriormente", finaliza Valeria.

