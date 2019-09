La OCDE rebaja el crecimiento mundial al peor dato desde hace una década

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento mundial para 2019 y 2020, hasta su nivel más bajo en una década, debido a la incertidumbre económica y política, según ha asegurado la institución en la actualización de septiembre de su informe bianual Perspectiva Económica.

En concreto, la OCDE ha revisado hasta el 2,9% el crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial para 2019, tres décimas menos, mientras que el ajuste para 2020 ha sido de cuatro décimas, hasta el 3%. "Las perspectivas mundiales se han vuelto cada vez más frágiles e inciertas", ha indicado el organismo con sede en París, añadiendo que los riesgos a la baja "siguen amontonándose".

Así, la OCDE ha explicado que la "intensificación" de las tensiones de las políticas comerciales está "afectando cada vez más" a la confianza y a la inversión, lo que a su vez se suma a la incertidumbre política, afecta al sentimiento de riesgo de los mercados financieros y "pone en peligro" las perspectivas de crecimiento futuro.

La rebaja de los pronósticos ha sido generalizada. La institución ahora estima que la zona euro aumentará su PIB conjunto un 1,1% en 2019, una décima menos, mientras que el crecimiento en 2020 será del 1%, cuatro décimas menos. La revisión del bloque de países que usan el euro como moneda común se debe, sobre todo, a Alemania, cuya economía crecerá un 0,5% en 2019, dos décimas menos que lo previsto anteriormente. El crecimiento de Francia para este año se ha mantenido en el 1,3%, mientras que en Italia, que registrará estancamiento, también se mantienen las previsiones.

Para 2020, la OCDE ha rebajado hasta el 0,6% el crecimiento del PIB de Alemania, seis décimas menos. Francia, de su lado, crecerá un 1,2%, una décima menos, e Italia registrará un avance del 0,4%, dos décimas menos.

La organización presidida por Ángel Gurría ha alertado de que la actividad manufacturera se encuentra en su nivel más bajo en siete años, mientras que la actividad industrial se está viendo especialmente afectada por las tensiones comerciales. La actividad del sector servicios, en cambio, ha logrado mantenerse, debido a las mejoras del mercado laboral y el apoyo de las políticas fiscales.

Con respecto al resto de grandes economías, Estados Unidos finalizará 2019 con un crecimiento económico del 2,4%, cuatro décimas menos, mientras que para 2020 la OCDE ha revisado su previsión hasta el 2%, tres décimas menos que la cifra anteriormente estimada. Reino Unido crecerá un 1% en 2019, dos décimas menos, y un 0,9% en 2020, una décima menos. Japón, en cambio, ha sufrido una revisión al alza de tres décimas para este año, hasta el 1%, mientras que para 2020 la estimación del 0,6% no ha registrado modificaciones.

Entre los principales países emergentes y economías en desarrollo, China crecerá un 6,1% en 2019, una décima menos, y un 5,7% en 2020, tres décimas menos. Turquía observará una contracción de tres décimas este año, lo que supone una mejora de 2,3 puntos porcentuales con respecto a la anterior estimación, aunque para 2020 se ha mantenido sin cambios en el 1,6%.

Las mayores revisiones han sido para Argentina, cuyo PIB se reducirá un 2,7% este año, nueve décimas más, por la nueva depreciación del peso, la elevada inflación y los controles de capitales. Para 2020, el ajuste ha sido de 3,9 puntos porcentuales a la baja, hasta situarse en una contracción del 1,8%.

Advierte sobre España

Respecto a España, la OCDE advirtió sobre la incertidumbre política en España, con la perspectiva de la celebración de nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre, al considerar que todo lo que añada desestabilización a una coyuntura internacional debilitada no es bueno.

"Teniendo en cuenta lo extendida que está la incertidumbre actualmente, cualquier cosa que la eleve no es una buena noticia", dijo la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone, en la presentación de las proyecciones provisionales del organismo, que revisan las ya expuestas en mayo.

La representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recalcó, no obstante, que la organización no está preocupada en este momento sobre el impacto que la situación pueda tener sobre los Presupuestos del país.

"España resiste bastante bien, bastante mejor que la media de la zona euro, pero no nos gusta la idea de que haya incertidumbre. No nos gusta en general, aunque por el momento España no nos inquieta", dijo tras presentar el informe.

Ese último estudio, menos extenso que el de mayo, no examina la situación concreta de España y se centra en la economía mundial y en concreto en el G-20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes.