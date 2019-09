Cinco presidentes autonómicos y una exalcaldesa pagaron para salir en entrevistas en The Guardian, una de las principales cabeceras en la prensa británica. Sus nombres son: Manuela Carmena; el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara; la de Baleares, Francina Armengol; el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y los expresidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, tal y como ha publicado El Economista.

Fue el caso de Ximo Puig el que ha desatado la polémica. Hace unos días salió a la luz que la Generalidad Valenciana gastó 43.000 euros del dinero público en financiar una campaña publicitaria en The Guardian. Dicha campaña se basaba en publicar una entrevista con Ximo Puig, en la que se ensalzaba su gestión y a la comunidad que preside. En su momento desde la Generalidad aseguraron que ese dinero hacia referencia a un abono contratado al diario británico.

La entrevista se publicó en noviembre de 2016 y se trataba de una publientrevista o publirreportaje. De hecho, The Guardian en su página web ha sido quien ha reconocido que se trataba de un acuerdo comercial y no de un contenido de interés periodístico. Como señala El Economista, esto es lo que aparece actualmente si se quiere acceder a la entrevista de Ximo Puig en el diario: "Lo sentimos, la página que estás buscando ha sido eliminada. Esto se debe a que el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante. La política de Guardian News and Media es eliminar el contenido pagado al final de estos acuerdos. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestras pautas de contenido comercial", reza la página.

El acuerdo con The Guardian incluía una flamante entrevista en la que se resaltaba la figura de Ximo Puig, las virtudes de su gestión y las cosas positivas de la Comunidad Valenciana. Es más, la entrevista ni siquiera la hizo un redactor del periódico británico, sino que lo hizo la empresa española The Report Company, que se dedica a la creación de contenidos para grandes clientes como medios de comunicación o incluso gobiernos. Desde la Generalidad negaron que esta entrevista fuera pagada.

El hecho de que el periódico inglés haya borrado esa entrevista y la haya sustituido por ese mensaje, deja bastante claro que se trataba de un acuerdo comercial que se correspondería con la factura de 43.000 euros.

Sobre el resto de políticos, el orden cronológico de las publicaciones de las entrevistas es el siguiente: la primera de ellas fue la de Fernández Vara en diciembre de 2015, seguida de las de Ceniceros y Clavijo en marzo de 2016, Armengol en abril del mismo año y Puig ya en el mes de noviembre. La de Manuela Carmena se produjo en enero de 2016. El partido de Carmena niega que pagara por la entrevista, aunque como las del resto de sus compañeros, han también han desaparecido de web de The Guardian con el argumento de que era "comercial".