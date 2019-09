Estas son las CCAA donde más se falta al trabajo

El absentismo laboral es toda falta de asistencia o ausencia al trabajo, ya sea justificado o no. En nuestro país supone la pérdida de más 450 millones de horas trabajadas en el trimestre, lo que se traduce en el 5,2% del total de las horas pactadas, aumentando un 0,3% respecto al trimestre anterior, según el último estudio de Randstad Research. El absentismo no debido a incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,4%, reduciéndose un 0,03% durante el primer trimestre de 2019.

El informe destaca, además, que más de un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo de media cada día. Exactamente son 1.047.368 profesionales, de los cuales el 26,4% (276.968) lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que el 73,6% (770.041) se ausentaron por una incapacidad temporal.

"El absentismo laboral es un fenómeno que perjudica a las empresas, ya que conlleva un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, y al resto de profesionales, ya que supone grandes cargas de trabajo puntuales. Fórmulas como la flexibilidad pueden estar llamadas a aliviar muchas de las situaciones que derivan en el absentismo", asegura Valentín Bote, director de Randstad Research.

Servicios e industria, a la cabeza del absentismo

En cuanto a sectores, el sector servicios es donde se registra un mayor absentismo, con una tasa del 5,4%, muy cerca del industrial, con un 5,2% de las horas pactadas. El sector de la construcción es donde menos absentismo se produce, un 3,3%, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la media.

Los sectores concretos de actividad que han registrado menores tasas de absentismo durante el primer trimestre de 2019 han sido los Servicios de arquitectura e ingeniería, Actividades de alquiler (ambos con 3,2%) y Venta y reparación de vehículos de motor (3,1%).

En el otro extremo, con los mayores niveles de absentismo, se encuentran las Actividades de servicios sociales sin alojamiento (8,4%), Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,5%) y Actividades sanitarias (8,6%).

Baleares y La Rioja, las menores tasas

Por CCAA, País Vasco (7,1%), Asturias (6,2%) y Galicia (5,8) han sido las regiones donde mayores tasas de absentismo se registraron durante el primer trimestre de 2019. Las siguen Castilla y León (5,7%), Navarra, Canarias (ambas con 5,5%), Cataluña, Aragón (ambas con 5,3%), Cantabria y la Región de Murcia (5,2%), todas ellas por encima de la media nacional.

Ya experimentando tasas de absentismo más discretas, por debajo de la media, se encuentran Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid (todas con 4,9%), Comunidad Valenciana y Andalucía (las dos con 4,8%). Las regiones con menor absentismo fueron La Rioja (4,7%) y Baleares (4%).

Por otro lado, el absentismo laboral sin justificar fue mayor en País Vasco (2,2%), Asturias (1,9%), Castilla y León, Aragón (ambas con 1,7%) y Cataluña (1,5%). Con una tasa de absentismo del 1,4% se encuentran Galicia, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Navarra obtuvo un 1,3%. Les siguen, con un 1,2% la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Canarias y Andalucía. Cierran la lista Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares con un 1,1%.

Horas perdidas

En cuanto al volumen total de horas perdidas por el absentismo en el primer trimestre 2019, Cataluña (80,9 millones), la Comunidad de Madrid (67,4 millones) y Andalucía (64,7 millones) con las comunidades que más registraron, suponiendo entre las tres 213 millones de horas, el 47,1% de todas las del país.

En términos de variación interanual del absentismo, Galicia (0,77%), Asturias (0,61%) y País Vasco (0,53%), registraron los mayores aumentos del absentismo con respecto al primer trimestre de 2019. Por otra parte, Baleares (0,14%), Cataluña (0,12%) y Navarra (0,03%) registraron los aumentos más discretos, mientras que Cantabria fue la única región en la que el absentismo se redujo, experimentando un 0,51%.

Por otra parte, al absentismo sin justificar, gran parte de las comunidades autónomas vieron reducida su tasa. La Región de Murcia y Castilla y León, ambas con un -0,28%, lo hicieron en mayor medida, seguidas por Cantabria (-0,27%), Canarias (-0,09%), Cataluña, Andalucía (-0,07%), Navarra (-0,04%), Castilla-La Mancha (-0,03%), Galicia (-0,02%) y la Comunidad de Madrid (-0,01%). Experimentaron incrementos Baleares (0,01%), Comunidad Valenciana (0,05%), La Rioja (0,07%) y Aragón (0,08%), siendo País Vasco, Extremadura (ambas con 0,17%) y Asturias (0,34%) las que más crecieron.