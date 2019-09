La gran distribución pide eliminar normas que sólo afectan al comercio físico

La patronal de la gran distribución Anged, que agrupa empresas como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, ha pedido que se supriman todas las normas que se aplican únicamente al comercio físico y que suponen, de facto, una ventaja competitiva para las plataformas digitales y comercios electrónicos que operan sin estas barreras.

Entre estas normativas, figuran el sistema de doble licencia para poder abrir una tienda de más de 2.500 metros cuadrados, el impuesto a las grandes superficies o las restricciones en los horarios de apertura.

La petición de suprimir estas normas forma parte de las once reformas reclamadas por Anged para apuntalar la competitividad de la economía española y modernizar el comercio en un contexto de riesgo de estancamiento económico y parálisis política y que han sido enumeradas por su presidente, Alfonso Merry del Val, en la clausura de la Asamblea Anual de la patronal, donde ha abogado por dejar de lado los "conflictos y el clima de crispación" y centrar los esfuerzos en un "plan de país a largo plazo".

Durante su intervención, ha subrayado que la primera reforma pasa por "reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional" para generar confianza en los actores económicos, a lo que ha añadido que una gestión institucional "estable y previsible" requiere del compromiso y lealtad de todas las autonomías con el conjunto de la economía española.

Además, ha pedido una política presupuestaria "coherente con el ciclo económico y alineada con los compromisos europeos", innovar en educación como base del empleo del futuro, seguir avanzando en la flexibilidad de las relaciones laborales, dar respuesta a los desafíos demográficos y su impacto en pensiones y sanidad, y una reforma energética que garantice unos precios más competitivos de la electricidad.

Por otra parte, ha subrayado que la disrupción tecnológica, los cambios sociales y el entorno competitivo global exigen reformas para ayudar a la modernización del comercio.

Para ello, además de revisar la normativa, el sector aboga por la liberalización de los horarios de venta al público para poder adaptarlos a los nuevos hábitos de consumo, lo que redundaría en la mejora económica del sector, la aparición de nuevos formatos comerciales y una mayor flexibilidad para el consumidor.

Anged pide también la reforma del marco fiscal para impulsar la competitividad y no generar discriminación entre modelos de negocio y canales de venta, que se desarrolle de forma más efectiva la Ley de Garantía de Unidad de Mercado porque no pueden competir con 17 mercados "enanos en una economía global" y que se impulse la digitalización de las empresas, la formación y capacitación de nuevos perfiles profesionales, para incorporar el mayor número posible de comercios y personas a la era digital.

Mantener esquemas proteccionistas del pasado no hace sino debilitar la posición competitiva de las tiendas y sus empleados frente a grandes plataformas globales. La digitalización tiene que ser una fuente de oportunidades y no una brecha para empresas que, al no ser exclusivas de base tecnológica, están sujetas a unas obligaciones sobre cumplimiento normativo, fiscal y restricciones operativas mayores a las de cualquier plataforma digital, según Anged.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) agrupa a Apple, Auchan, BQ, Bricomart, C&A, Carrefour, Conforama, Costco, Dufry, El Corte Inglés, Eroski, FeuVert, Fnac, Hipercor, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Tendam (Cortefiel), Toys 'R' Us y Worten.