Muere Barron Hilton desheredando a toda su familia: solo les deja el 3% de su fortuna

Barron Hilton, hijo del fundador de la cadena hotelera Hilton, ha fallecido en los Estados Unidos a los 92 años. Tras coger el testigo de su padre, Conrad Hilton, hizo que sus hoteles estuvieran presentes en 76 países con 2.800 establecimientos. Pero no solo eso, Barron fue el impulsor de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), una de las competiciones con más repercusión en todo el mundo.

Según Forbes, la fortuna de Barron ascendía a 1.137 millones de euros, una cifra que ahora deberán repartirse sus herederos. Lo más llamativo es que el 97% de ese patrimonio irá a la Fundación Hilton, presidida por uno de sus ocho hijos y dedicada a las labores sociales para dar ayudas a los más desfavorecidos.

El 3% restante es el que se repartirán sus hijos y sus quince nietos, aunque está en duda si Paris Hilton y su hermana Nicky recibirán alguna cantidad, ya que Barron Hilton desheredó en vida a las dos chicas, o al menos eso dijo, por los numerosos escándalos que habían protagonizado. Así, estén incluidas o no, el escueto patrimonio a repartir será de unos 35 millones de euros, mientras que los 1.100 millones restantes, se quedarán en la fundación.

Barron Hilton se deshizo del negocio familiar en 2007, ya que decidió venderlo al Grupo Blackstone por 23.700 millones de euros. La decisión la tomó después de constatar que ninguno de sus nietos ni de sus hijos, querían continuar al frente de la cadena hotelera.

El club de los desheredados

París y Nicky no están solas en este duro trago, hasta 30 famosos y empresarios han decidido no dejar nada a sus descendientes. Bill Gates protagonizó uno de los casos más sonados cuando anunció que desheredaría a sus hijos: "Nuestros hijos van a recibir una gran educación y algo de dinero, así que no van a vivir pobremente, pero van a salir y a hacer su propia carrera", aseguró el fundador de Microsoft. "No les hacemos ningún favor a nuestros hijos dándoles una gran riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que podrían hacer al crear su propio camino", añadió Gates.

El diseñador Óscar de la Renta también dejó una parte muy pequeña a su hijo, Moisés de la Renta, cuando falleció. Michael Bloomberg firmó un "juramento de donación" y se comprometió a donar su fortuna, valorada en 34.000 millones, a la caridad. Lo mismo hizo Pierre Omidyar, fundador de eBay, que también se ha comprometido a dar todo lo ganado.