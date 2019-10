Banco Santander, entre las mejores empresas para trabajar del mundo

Banco Santander se ha situado como la única firma española presente entre las 25 mejores empresas para trabajar a nivel mundial, según se desprende del ranking que elabora anualmente Great Place to Work y que se ha publicado este miércoles.

En concreto, la entidad bancaria se ha situado en el puesto número 24, por detrás de McDonald's y por encima de la división latinoamericana de la teleco estadounidense AT&T.

"El ranking es una muestra de nuestro éxito en la gestión de equipos. De hecho, el 91% de los empleados está orgulloso de trabajar en Santander", ha indicado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

"El logro de hoy es un gran paso adelante y una base sólida sobre la que construiremos un banco más responsable que no solo es excelente en lo básico, sino que también aborda desafíos actuales", ha agregado la ejecutiva.

Great Place to Work ha elaborado la lista en función de las encuestas completadas por 3,4 millones de trabajadores en 90 países diferentes. Además, para entrar en el ranking mundial, las empresas deben contar, al menos, con 5.000 empleados, que el 40% de su plantilla esté en el extranjero, como mínimo, y figurar en los rankings nacionales de Great Place to Work durante cinco años.

En primer lugar se ha situado la tecnológica estadounidense Cisco, seguida de la hotelera Hilton y la plataforma de gestión de relaciones con clientes Salesforce. El 'top 5' lo cierran DHL Express y Mars.

La firma autora del ranking ha alertado, no obstante, de que solamente el 46% de los empleados encuestados ha asegurado que su empresa es un "gran lugar" para trabajar, lo que implica que "las empresas están fallando en lograr su máximo potencial".

"La mitad de la fuerza de trabajo dice que no está teniendo una gran experiencia. La gente es infeliz, las organizaciones están decepcionando y los líderes no están cumpliendo sus responsabilidades porque sus empleados no tienen confianza en ellos", ha alertado el consejero delegado de Great Place to Work, Michael Bush.

No obstante, teniendo solamente en cuenta las respuestas de las 25 mejores empresas para trabajar, el porcentaje de satisfacción prácticamente se duplica, hasta llegar al 85%.

En sexta posición del ranking se ha situado SAP, seguida de EY, Stryker, SAS, Workday, Adecco, Roche, Mercado Libre, American Express, Adobe, Abbvie, Intuit, Admiral, Belcorp, Scotiabank, Atento, Natural, McDonald's, Banco Santander y AT&T Latinoamérica.

Atento también ha sido reconocida por noveno año consecutivo como unas de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica, situándose en el puesto número 12 en el ranking de la región.