La Policía alerta del timo de los falsos billetes de 10 euros "en toda España"

La Policía denuncia un nuevo caso de euros falsos. Esta vez, se trata de una serie de billetes de 10 euros que los delincuentes están intentando colar en las tiendas de nuestro país. "Mucho ojo. No piques", advertían este jueves en su cuenta de Twitter. Las autoridades han asegurado que "hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España".

La Policía ha informado de que, "aunque son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir", la falsificación "está afectando a comercios y consumidores". Además, han publicado un vídeo explicando las claves para detectar estas réplicas. Una de las pistas está en la letra pequeña que aparece en uno de sus laterales, en la que figura la frase escrita en inglés: this is not legal, lo que significa que el billete no es de curso legal.

Aunque son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir (en uno de sus laterales, en letra pequeña, aparece escrito en inglés que no es de curso legal), están afectando a comercios y consumidores pic.twitter.com/GvXY5IBv9j — Policía Nacional (@policia) October 3, 2019

"Nuestros investigadores han confirmado que las falsificaciones se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 euros), pero las de 5 y 10 euros son las más habituales, dado que se les presta menos atención por tener menor valor", apuntan las autoridades.

Estos billetes falsos, "que en un principio destinados a películas y anuncios publicitarios, están siendo utilizados para realizar pagos, lo que puede constituir un delito", añaden, a la vez que piden a la ciudadanía que, si encuentran alguno, lo entreguen en comisaría.