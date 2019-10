Aunque España sufrió una dura crisis económica desde finales de 2007, el Gobierno de Rodríguez Zapatero negó el deterioro durante años y no tomó medidas de calado hasta mediados de 2010. Una década después, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a instalarse en la autocomplacencia y niega desde hace un año el notorio enfriamiento, y posterior frenazo, del crecimiento y el empleo. Estas son las principales contradicciones en las que ha incurrido la ministra de Economía, Nadia Calviño, en los últimos tiempos, así como sus diferentes giros de discurso.

1. Septiembre de 2018

El 11 de septiembre de 2018, la ministra de Economía protagonizó el desayuno de Nueva Economía Fórum, donde envió un mensaje de lo más optimista, apuntando que "no hay frenazo de la recuperación" y señalando que el Gobierno socialista "no tiene previsto cambiar sus previsiones de crecimiento".

2. Enero de 2019

En una entrevista con RNE, Nadia Calviño avanzó las líneas centrales del cuadro macroeconómico que acompañó al fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Refiriéndose a la evolución del PIB, la política gallega defendió que "la economía española ha sorprendido favorablemente y, de no ser por la necesidad de asumir un mayor ajuste fiscal, habríamos revisado al alza el crecimiento previsto para 2019". Calviño declaró también que "España sigue con un crecimiento sólido, muy por encima de los países de nuestro entorno".

3. Marzo de 2019

Nadia Calviño compareció el 18 de marzo de 2019 en el Foro Ibercaja, a escasas semanas de las elecciones generales. Durante su charla, sostuvo que "la idea negativa de que llega una nueva crisis no se sustenta con los hechos. Nadie prevé una recesión como tal, menos aún en España. Vivimos una situación económica mejor que antes de la crisis y nuestros indicadores muestran una trayectoria más favorable que los países de nuestro entorno. Estos elementos tienen que darnos confianza para apostar por el futuro".

4. Abril de 2019

El 25 de abril de 2019, a las puertas de los comicios, Nadia Calviño aprovechó la presentación de los datos de la Encuesta de Población Activa para comparecer ante los medios y comentar la actualidad económica. La responsable de Economía recalcó que "no hay un claro signo de desaceleración en la creación de empleo" y añade que la evolución del mercado de trabajo estaba siendo "más positiva de lo esperado".

5. Julio de 2019

El 11 de julio de 2019, en pleno verano, la política gallega pasó por los micrófonos de Onda Cero para trasladar, una vez más, un mensaje optimista respecto al rumbo de la economía. De hecho, Nadia Calviño desveló que su gabinete estaba considerando "revisar al alza la previsión de crecimiento". La titular de Economía apuntó que "la tendencia será a mejorar el crecimiento" y afirmó que "la situación es muy positiva".

6. Agosto de 2019

El 2 de agosto de 2019, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Economía quitó hierro a los malos datos de paro del mes de julio y afirmó que, en realidad, la verdadera noticia debería ser "la muy positiva evolución de la población activa, que significa que hay más personas buscando empleo, aunque esto normalmente suponga que se ralentiza la reducción del paro". Pese al repunte del desempleo, Calviño subrayó que "el mercado laboral sigue teniendo un vigor muy importante".

El 14 de agosto de 2019, Nadia Calviño concedió una entrevista a RNE en la que volvió a mostrarse muy optimista. "Nuestra economía ha venido creciendo de forma muy robusta, con tasas que duplican la media de la Eurozona y que están por encima de los niveles de nuestros socios. España está capeando mejor que otros países esta situación de incertidumbre internacional. Tenemos una mejor situación de cara a los próximos meses", afirmó. Durante la charla, Calviño reiteró la voluntad del gobierno de "revisar al alza las previsiones de crecimiento para 2019".

7. Septiembre de 2019

El 2 de septiembre de 2019, Nadia Calviño se negó a confirmar que el Gobierno fuese a acometer una revisión al alza de las previsiones de crecimiento, al contrario de lo defendido en julio y agosto. No obstante, la coruñesa siguió mostrándose confiada: "yo constato que sigue habiendo una perspectiva de crecimiento económico muy notable. Por tanto, estamos hablando de un comportamiento positivo de la economía española, tanto este año 2019 como en las previsiones de crecimiento para 2020. Este es el escenario en el que nos estamos moviendo".

El 5 de septiembre de 2019, la responsable de Economía protagonizó un desayuno organizado por la Agencia EFE en el que defendió "la robustez de la economía española". Calviño pidió "serenidad" y reclamó que no se anticipen "escenarios apocalípticos como los que se han descrito este mismo año y luego no se han cumplido". La gallega reivindicó que hay una "ligera desaceleración en el empleo y el crecimiento", pero defendió que esto es "perfectamente normal" tras años de mejora económica.

El 18 de septiembre de 2019, Calviño compareció en las Cortes para dar cuentas de su gestión. Durante la sesión de control al gobierno, la ministra abroncó al popular Teodoro García Egea con las siguientes palabras: "No hay que caer en alarmismos, en sobrerreacciones o en repetir cifras y comparaciones absolutamente espurias e incorrectas. Durante el último año ha mejorado la confianza, gracias a una gestión responsable de los recursos y también a una política económica clara y comprensible, apoyada por los organismos internacionales y los mercados financieros". Calviño defendió que el enfriamiento económico se produce "en el entorno internacional" y pidió a la oposición que apoyo las medidas del gobierno.

El 28 de septiembre de 2019, la ministra en funciones compareció en un evento empresarial celebrado en Cádiz y cargó contra quienes alertan de un cambio a peor: "No he dejado de escuchar anuncios amenazadores, previsiones catastrofistas y resultados desastrosos, pero lo cierto es que España está en una fase de crecimiento y todos los expertos prevén que siga siendo así en 2019 y 2020". Calviño alertó de las "perturbaciones" que generan situaciones internacionales como la tensión comercial o el Brexit, "un escenario del que España no puede aislarse y que anticipa un otoño muy incierto y complicado". Sin embargo, la gallega cerró subrayando que nuestro país "está capeando mejor que otros países esta situación", quitándole hierro a los indicadores que confirman el deterioro.

8. Octubre de 2019

A pesar de los malos datos del mercado laboral en septiembre, Calviño sigue insistiendo en que ve elementos "bastante positivos" en las cifras del paro. La ministra hacía este miércoles estas últimas declaraciones, en las que ya no le quedaba más remedio que admitir que estamos ante un escenario de "ralentización del mercado de trabajo y de la economía".