Mapfre AM se alía con la 'boutique' estadounidense Boyar AM Boyar AM mantiene una estrategia de inversión orientada al valor con un análisis independiente que distribuye a más de 100 clientes institucionales.

Oficina de Mapfre | Mapfre Mapfre, a través de su sociedad de gestión de activos, Mapfre AM, ha cerrado una alianza estratégica con la firma estadounidense Boyar Asset Management, con sede en Nueva York, para "mejorar su capacidad de análisis y la gestión de su balance", según informó en un comunicado. La aseguradora, que cuenta con más de 500 millones de dólares en valores estadounidenses bajo gestión, proporcionará a Boyar la posibilidad de incorporar en sus análisis su experiencia con acciones europeas, así como su filosofía de selección de compañías en función de criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Boyar AM, fundada en 1983 por el inversor Mark Boyar, gestiona carteras de clientes institucionales y de grandes patrimonios, mediante una estrategia de inversión orientada al valor y basada en la compra de empresas que considera infravaloradas por el mercado. Desde 1975, Boyar ha realizado un análisis independiente que, actualmente, distribuye mediante suscripción a más de 100 clientes institucionales. Con esta operación Mapfre continúa su estrategia de buscar alianzas en el negocio de la gestión de activos que generen valor para sus clientes, en un entorno de tipos de interés en mínimos históricos en Europa. Continúa la búsqueda de alianzas En esta línea, la gestora de la aseguradora acaba de cerrar un acuerdo estratégico con Abante para crear la plataforma independiente de asesoramiento financiero y distribución de productos más competitiva del mercado español. Anteriormente, Mapfre se hizo en noviembre de 2017 con una participación del 25% de la gestora de activos francesa La Financière Responsable (LFR), una operación que se enmarca en el compromiso de Mapfre por una política de inversión responsable. Asimismo, ha lanzado el fondo Mapfre Inclusión Fund con el objetivo de invertir en empresas que promueven la inclusión de personas con discapacidad. Compartir

