Las encuestas les empiezan a alertar con bajadas y por ello en el PSOE han empezado este lunes a hablar en serio. Primer anuncio electoral de Pedro Sánchez en la presentación de sus 35 compromisos sociales, un ‘micro programa’ electoral, que se centra en los 9 millones de pensionistas de nuestro país. El mayor caladero de voto en España a quien Pedro Sánchez les promete mejorar su poder adquisitivo, a partir de diciembre:

"Les anuncio que que es este mes de diciembre, actualizaremos las pensiones conforme al IPC" incrementando las mínimas y las no contributivas y que harían estando en funciones tras las elecciones del 10-N, pero no antes de los comicios como llegó a barajarse en Moncloa. Un compromiso que han incluido por escrito en el folleto que servirá de base para su programa electoral con el que el candidato socialista da un giro: aparca Cataluña y abraza la Economía para vender la solvencia de su equipo económico.

"Nosotros sí tenemos equipo económico... Algunos por no tener no tienen ni equipo económico", dijo en referencia velada a PP y Ciudadanos y a sus diputados Daniel Lacalle y Toni Roldán: "Algunos renunciaron a sus actas y otros, al abrazar a la ultraderecha, abandonaron el barco que hoy parece que no llega a buen puerto". Referencias veladas que enfatizó posteriormente para proyectarse como única alternativa de gobierno:

"Son numerosos los programas electorales porque son muchas las fuerzas políticas que se presentan, pero les distingue una característica con nosotros: son programas electorales, no son programas de gobierno. Están pensados para concurrir a unas elecciones, no para liderar desde el Gobierno nuestro país. Unos dicen que quieren condicionar al PSOE, otros nos levantan el castigo y otros que nos quieren vigilar. Ninguno tiene proyecto de país y ninguno tiene proyecto para España".

Abolir la prostitución

Pero la novedad de este pre-programa electoral radica en el punto octavo de este catálogo de medidas: la abolición de la prostitución que Pedro Sánchez rescata del programa electoral de Rubalcaba en el año 2011. El PSOE propone impulsar una Ley Integral contra la trata con fines de explotación sexual para sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena". Una Ley que incluirá sanciones a la demanda y a la compra de la prostitución" o a quienes "contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena".

La nueva norma incluiría planes de formación para empleados públicos "con el objeto de facilitar la identificación, la atención a las víctimas de trata con un enfoque integrador, transcultural y de protección y se estrechará la colaboración entre las administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los Servicios Sociales y las organizaciones especializadas del Tercer Sector".