En 1998, en Salamanca y haciendo un trabajo de religión: así nació El Rincón del Vago

Concepción Canoyra, directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio de la Comunidad de Madrid, ha dimitido después de que el diario ABC desvelase que plagió su tesis con textos de El Rincón del Vago y de Wikipedia. Tal y como relata el periódico, Canoyra copió y pegó multitud de párrafos sin entrecomillarlos y sin citar a las fuentes de las que provenían.

Desde que la noticia salió a la luz, el portal llamado El Rincón del Vago ha estado entre los temas más comentados del momento durante horas en Twitter. La plataforma la crearon, en 1998, Javier Castellanos y Miguel Ángel Rodero cuando ambos cursaban la licenciatura de Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca aunque, actualmente, el propietario del sitio es Orange.

El Rincón del Vago es uno de los portales más conocidos entre los estudiantes de habla hispana, y no es para menos. A esta plataforma se suben apuntes y trabajos ya hechos con la finalidad de ser reutilizados por otros estudiantes. "La idea de una página de apuntes y trabajos surgió ante una consulta que hicimos en ese internet de 1998 buscando un trabajo de Religión que nos exigía la Universidad y que no nos apetecía hacer", comentan los creadores en una entrevista con la revista Semana.

"Como no había ningún repositorio de apuntes, monografías o documentos de estudiantes que se pudieran reciclar y servir a otros estudiantes, pensamos nosotros en hacer uno. Le dimos a la web un nombre simpático, que se transmitiera muy fácil entre universitarios y la verdad es que acertamos: el 21 de febrero del 98 nacía El Rincón del Vago, con 6 trabajos aportados por los creadores y algún familiar", añaden. Las cosas no les han ido mal, ya que el portal recibe 1,6 millones de visitas diarias. El 75% de la audiencia les llega desde México y Colombia.

Tras comenzar su aventura en 1998, Eresmás Interactiva, una compañía española, compró la página web (se desconoce la cantidad). 5 años después, Orange España vio una oportunidad de negocio y decidió comprar el portal, que fue de su propiedad hasta 2015, cuando fue traspasado a Orange Horizons, una filial del grupo francés.

Los creadores del portal, Castellanos y Rodero, ya no son los encargados de gestionar El Rincón del Vago, pero ambos trabajan para Orange en diferentes departamentos. "No nos veíamos con 40 años gestionando una web de adolescentes", comentan a D Gratis Digital. "Ojalá que nuestra trayectoria profesional sirva como ejemplo a los jóvenes que deseen emprender, pero no por hacer dinero, sino como ejemplo de que, desde Salamanca, desde ciudades pequeñas, se pueden abrir paso en el mundo profesional", añadían.