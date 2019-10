Esfera Capital lanza Hamco Global Fund al mercado español

El fondo de renta variable internacional HAMCO Global Value Fund ha sido autorizado por la CNMV para su comercialización en España. El vehículo, gestionado por Esfera Capital, está asesorado por HAMCO Financial y está liderado por John Tidd quien cuenta con 20 años de experiencia en la gestión de productos de inversión alternativos no domiciliados o registrados en España siguiendo una filosofía value y acumula una rentabilidad anualizada de +17%.

HAMCO Global Value Fund es un fondo de renta variable internacional, cuyo índice de referencia a efectos comparativos es el MSCI Daily Net TR World Ex US (Euros) Index, que puede invertir en empresas de cualquier sector, capitalización y geografía. El objetivo del fondo es obtener la apreciación del capital a largo plazo con una volatilidad inferior al 25% anual. El fondo, que sigue una filosofía value, se centra en encontrar compañías infravaloradas por el mercado que cuenten con potencial de crecimiento y de revalorización a largo plazo.

Para identificar dichos activos infravalorados, HAMCO Global Value Fund utiliza un modelo de análisis y selección propio, con un enfoque fundamental bottom-up, centrado en el crecimiento del capital a largo plazo. En dicho análisis se realiza un estudio detallado de toda la información financiera de los últimos 10 a 20 años tomando en cuenta parámetros como el nivel de endeudamiento, la rentabilidad histórica, la liquidez, el momento del ciclo de negocio, y especialmente, las expectativas de crecimiento. El horizonte de inversión recomendado es a largo plazo (cinco años).

En palabras de John Tidd: "Buscamos buenas compañías que cotizan con descuento. Para ello, analizamos su valoración actual y estimamos una rentabilidad esperada de la inversión a largo plazo. También estudiamos en profundidad el riesgo que entraña el negocio y nos centramos en el análisis financiero de las compañías".

Además, durante el proceso de selección de valores, se busca conocer las empresas y muchas veces a su equipo directivo de primera mano, según explica Tidd. "Estas reuniones nos permiten saber más de las compañías, de la calidad del equipo ejecutivo e incluso del país y sector donde se va a invertir".

Para José David Cortés, Director Comercial de Esfera Capital, "el estilo de inversión value que realiza John y el exhaustivo análisis que lleva a cabo le han permitido obtener resultados únicos en el mercado de fondos internacional. Cuenta con una rentabilidad acumulada anualizada del 17% desde que comenzó a gestionar fondos de inversión alternativa en diciembre de 1999. En Esfera Capital siempre buscamos atraer y trabajar con profesionales que aporten valor a los fondos que gestionamos y comercializamos".

Santander Security Services actúa como depositario de HAMCO Global Value Fund y Deloitte como auditor.