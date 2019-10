A Hacienda le 'toca' el Euromillones: se disparan las ganancias con el último bote

El martes 8 de octubre era la fecha elegida para sortear el bote de 190 millones de euros de Euromillones. La norma de este sorteo indica que el premio máximo nunca puede superar los 190 millones de euros y que no se puede sortear más de 5 sorteos consecutivos. Esto significa que el último día para repartir el millonario bote era el 8 de octubre. En caso de que no hubiera habido un ganador, que sí lo hubo en Reino Unido, el dinero se repartiría entre los acertantes de segunda categoría o de tercera categoría, si no hubiera ganadores en la segunda categoría.

La famosa lotería europea llevaba 22 sorteos sin ganador de primera categoría, lo que significa que el bote iba aumentando semana a semana. En cada uno de estos 22 sorteos, tal y como señalan en Las Provincias, el 50% de lo recaudado se lo queda Loterías y Apuestas del Estado, quien transfiere casi el 100% a la Agencia Tributaria, una vez restados los gastos de gestión y lo parte que pertenece a los loteros.

En esos 22 sorteos, LAE ha recaudado unos 297 millones de euros y ha destinado 148,4 millones a premios. Es decir, solo por la participación, Hacienda ya habría ingresado casi 150 millones de euros. Pero hay más, por cada acertante residente en España que haya sido premiado con más de 20.000 euros ha tenido que dar un 20% de su premio a Hacienda. En total, 39 personas han superado esa barrera de los 20.000 euros, por lo que la recaudación ha superado con creces esos 150 millones.

Pero esto no es todo, la Agencia Tributaria habría sumado otros 38 millones de euros si el premio hubiera tocado en territorio nacional. Por lo tanto, el bote del ganador se habría quedado en 154 millones de euros después de haber pasado por la ventanilla del fisco. Esto supone, que lo recaudado por Hacienda habrían sido 188 millones en caso de que el ganador hubiera comprado el boleto en una administración nacional.

A nivel europeo, la recaudación total de Euromillones en estos sorteos ha sido de 1.757 millones de euros, de los cuales 878,58 millones se han repartido en premios y el resto ha ido a parar a las respectivas agencias tributarias.