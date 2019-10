"La educación financiera evita que nos sigan tomando el pelo"

Recientes informes elaborados con datos del INE permiten conocer hasta qué punto la falta de cultura y educación financiera alcanza dimensiones preocupantes. Siete de cada 10 españoles no sólo no ahorra para la jubilación ni invierten mes a mes, sino que ni siquiera saben cómo funcionan las hipotecas. Cuatro de cada 10 jubilados confiesan haber conocido cuánto les quedaría de pensión el día que cobraron la primera paga. Siete de cada 10 cotizantes se enteraron de cuánto cobrarían de pensión seis meses antes de jubilarse.

Si casi el 70% de los españoles confiesa no tener conocimientos suficientes sobre el funcionamiento de las hipotecas, imaginémonos qué pasaría con conceptos tan básicos y necesarios como los impuestos, las cotizaciones sociales, la inflación o los productos financieros tales como depósitos, fondos de inversión o planes de pensiones. Alrededor de un 30% desconoce conceptos básicos de los que aparece en la nómina que cobran a fin de mes.

Estos datos, que dan escalofríos, unidos a otros como la distribución de la inversión y el ahorro particular en España denota un serio problema de cultura financiera. Como casi siempre, las iniciativas que tratan de poner coto a esta problemática han llegado desde el propio sector de las finanzas. Desde la iniciativa privada. Hoy en día prácticamente todos los gestores de fondos, tanto bancarios como independientes, tienen en marcha iniciativas que buscan ampliar los conocimientos financieros de sus clientes.

De entre todas estas iniciativas destaca una, Value School. Se trata de una plataforma independiente y con espíritu aglutinador, que nace desde el fondo de inversión Cobas Asset Management, de Francisco García Paramés, uno de los gestores value más conocidos y comprometidos con la cultura financiera.

Otros gestores independientes como Azvalor AM cada día ponen más recursos a disposición de este tipo de iniciativas, con campus de verano, cursos con universidades e iniciativas que tratan de acercar la cultura financiera a los ciudadanos.

Magallanes Value Investors, del conocido gestor Iván Martín, incide año tras año en sus conferencias con los partícipes de sus fondos en la necesidad de apoyar y liderar incluso las iniciativas de cultura financiera.

Desde el grupo esRadio y Libertad Digital, lanzamos en enero de 2019 el programa Tu Dinero Nunca Duerme que, en colaboración con Value School, acerca cada semana a los oyentes conceptos básicos sobre ahorro e inversión de la mano de ponentes y gestores de primer nivel. Expertos como Álvaro Guzmán (Azvalor), Iván Martín (Magallanes), Andrés Allende (Cobas AM), Pablo Martínez Bernal (Amiral Gestion), Gonzalo Recarte (Value School) o María Ángeles León (Open Value y Global Social Impact Fund), entre muchos otros, han compartido su experiencia y conocimientos con los oyentes de seguidores de esRadio.

La iniciativa Value School

Luis Alberto Iglesias, de Value School reflexiona para Libre Mercado sobre esta realidad en España, la ausencia de cultura financiera unido al creciente interés que despierta en nuestra sociedad. Para este responsable de Value School, una de las calves se encuentra en la pasada crisis financiera que vivimos de manera muy cruda en nuestro país, porque fue cuando "se produjo una ruptura del vínculo de confianza que existía entre las entidades financieras en las que contrataban los productos de ahorro e inversión y los propios ahorradores. La crisis puso en duda que estas entidades compartieran los intereses de sus clientes, al descubrirse que les habían colocado productos que en muchas ocasiones no les convenían".

Como consecuencia, "iniciativas como Value School han encontrado un interés muy grande", dice Luis Alberto, que añade que "es notable el interés de los más jóvenes que por su circunstancia vital y los medios que utilizan acuden a internet y las redes sociales para encontrar contenidos relacionados con finanzas personales. No tanto recomendaciones, sino conocimiento que les permita tomar decisiones de forma responsable".

¿Hasta qué punto es necesario?

Desde la plataforma Value School creen que es fundamental, "independientemente de la ideología y de la política", porque la mayoría de los ciudadanos tienen un salario, o son autónomos y necesitan una mínima planificación para saber cuánto ganan, cuánto pagan de impuestos, cuánto pueden endeudarse y cuánto tienen que ahorrar para imprevistos y para objetivos a largo plazo.

Una de los conceptos más importantes de la cultura financiera y que le es ajeno a la mayor parte de la población es el de "libertad financiera", al alcance de cualquiera que sepa hacer esos deberes y se marque el objetivo de que, llegado el momento, pueda ser dueño de su trabajo, de su destino y de su retiro laboral. Y en un primer momento, al menos, conocimientos que permitan a los contribuyentes tomar decisiones responsables que les alejen de los peligros que puso de manifiesto la crisis financiera. Para "Luis Alberto Iglesias, la educación financiera evita que nos sigan tomando el pelo".

En este sentido, Value School no sólo aglutina a la gestión indpendiente en España, sino que tiene un espíritu eminentemente divulgador que trata de ofrecer estos conocimientos "fuera del mainstream, de las modas y las tendencias en las finanzas", decía Luis Alberto Iglesias, "invitamos multitud de voces, gente que viene de hacer indexación, inversión factorial, value investing, gestión pasiva, etc. enfoques que entendemos y respetamos."

Cultura financiera para los más pequeños

Desde Value School no se olvidan de los más pequeños y desde la convicción de que la educación financiera debería estar presente en los currículos escolares de toda España, puso en marcha esta iniciativa llamada Value Kids que trata de ofrecer contenidos para colegios, niños y niñas hasta los 18 años. "Desde la enseñanza infantil hasta que marchan a al universidad. Hemos diseñado talleres, sesiones lúdicas, muchos juegos y conferencias adaptadas a los distintos tipos de edad. La idea es inculcar en los más pequeños conocimientos, valores y hábitos sobre el funcionamiento de los mercados financieros o la economía básica." El objetivo, sigue Luis Alberto, es "que tengan los conocimientos necesarios que les permitan tomar decisiones fundamentadas cuando empiecen a ganar un salario con sus primeros trabajos."