Valtonyc, un enfurecido anticapitalista que viste de Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Lacoste

El rapero Valtonyc, anticapitalista declarado y comunista convencido, intentó quitar, sin éxito, la bandera de España al presidente provincial de Vox por Gerona, Alberto Tarradas Paneque, hace dos días en Bruselas.

El rapero que pedía matar a guardia civiles y rematar a Miguel Ángel Blanco, amenazaba al joven político con violencia. Alzaba sus brazos en los que lleva tatuado los símbolos comunistas de la hoz y el martillo, y el fusil de la dictadura soviética, la AK 47. Un Valtonyc enfurecido atacaba Tarradas diciéndole que se "fuera a sacar la bandera a los desahucios o a la pobreza". Todo ello, vestido de Ralph Lauren. Así son los nuevos revolucionarios, pura coherencia.

Concretamente, la camiseta de la multinacional americana dedicada al diseño de la ropa de lujo que llevaba el seguidor de Stalin, tiene un coste de 59 euros. Es una pieza básica de la compañía (conocida por ser una marca de pijos). Él mismo Valtonyc que pedía que fusilasen a la reina emérita Sofía y la mandaba a vivir a Cuba, es el mismo que, en lugar de huir a Venezuela, lo hizo a Bélgica. (Incluso llegó a plantearse Suiza como Anna Gabriel, su amiga independentista de la CUP que reside en Ginebra).

No es la primera vez que Valtonyc luce marcas que, según él, explotan despiadadamente a niños en Bangladés. En su cuenta de Instagram, se deja querer a diario por miles de seguidoras. Saca músculo y viste continuamente ropa de los buques insignes del malvado capitalismo mundial que él tanto critica en los escenarios.

A este respecto, se puede observar cómo apenas existe una fotografía o aparición pública en Bélgica donde no lleve un polo de Ralph Lauren o Lacoste. El comunismo de nuevo cuño que predica el Indomable, se permite estas licencias y con la cabeza alta

Valtonyc con camisa Ralph Lauren I Instagram

Entre las letras del odiador profesional, se encuentran aquellas en las que hablaba de sus temibles deseos hacia los burgueses y la familia Real: "Burgués, ni tú ni nadie me harán cambiar de opinión, cabrón, seguir el acto de fusilar al Borbón". Y continua "Mi ansia aumenta cada vez que reprimen comunistas y vuelan mis ganas de entrar en la guerrilla, así que, que sigan que sigan y el próximo Paracuellos será en mi puta isla". Pero no, prefirió cambiar Paracuellos por Bruselas, pasear en bici y llevar sudaderas de Tommy Hilfiger, otra de las firmas clásicas que "maltrata a los obreros y viste a los ricos".

El comunista Valtonyc con una sudadera de Tommy Hilfiger

El radical revolucionario que proponía enviar a Esperanza Aguirre a la tumba y sentía lástima por no tener "gulags cerca como Siberia", también es un gran seguidor de multinacionales atacadas en incontables ocasiones por la extrema izquierda. Entre sus favoritas están Nike, Adidas o FILA.

Valtonyc con camiseta Adidas Edición Especial de la Selección de Fútbol de la Unión Soviética

Hay que destacar uno de los grandes pesares del rapero, todo un clásico: el hambre en el mundo. así lo rapeaba: "Amonal en coches oficiales, haciendo justicia poética por cada familia que está pasando hambre".

"Merece la muerte todo aquel que se aprovecha de pisados, pobres, de quienes más lo necesitan", reza una de sus letras. (Camiseta Ralph Lauren)

Y es que al mallorquín no lo pillas en un renuncio. Hasta en la playa ha posado con su bañador Lacoste y sus chanclas Nike. Parece que al comunista que apoya a ETA se le hayan olvidado sus promesas a los más necesitados: "Elijo el camino que me lleva a las cadenas, porque antes como trena que vender a la clase obrera". No fue así y prefirió el camino de Bruselas y dicho sea de paso, vendió a su querida clase obrera.