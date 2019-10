Horos se estrena frente a sus partícipes con el potencial de sus fondos en máximos

Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, ha sido el encargado de dirigir a sus partícipes su carta trimestral y de dar cuenta del balance de este año y las previsiones para el próximo en la Conferencia Anual con Inversores que se celebró este jueves en Madrid y que es la primera de las conferencias anuales de esta joven gestora que ahora cumple un año.

De la carta trimestral y de las conclusiones de la conferencia se extraen datos interesantes, como el momento que atraviesa la renta variable para value investors como los analistas y gestores de Horos. Ruiz ha destacado las "grandes oportunidades de inversión" que ofrece el actual entorno de mercado. Esto hace que los dos fondos de Horos, Value Iberia y Value Internacional se encuentren en máximos respecto a su potencial de revalorización.

Tal y como explicaba, actualmente están observando una "huida de inversores hacia la certidumbre de las grandes compañías de corte defensivo", lo que provoca que muchas empresas estén infravaloradas, generando importantes oportunidades de inversión.

Esto es lo que ha hecho que el fondo ibérico de Horos (Horos Value Iberia) termine el trimestre con un potencial de revalorización del 89% y el internacional (Horos Value Internacional), con un potencial de 158%. Según Ruiz, esta situación se traduce en el mayor potencial histórico de estos fondos y su consecuente atractivo.

Horos Value Iberia

En su carta trimestral, Javier Ruiz destaca que la rentabilidad de su cartera ibérica en el tercer trimestre ha sido de un 5,8% negativa, frente al 0,3% en negativa de su índice de referencia. Desde su constitución el 21 de mayo de 2018 hasta el 30 de septiembre de este año, la rentabilidad acumulada del fondo es de una caída de casi el 18%, cuando su índice de referencia caía un 4,7% en el mismo periodo.

No obstante, Ruiz resta importancia a estos resultados y recuerda que reflejan "un plazo tan corto de tiempo que son meramente anecdóticos y como tal deben ser tenidos en cuenta", ya que se trata de inversión a "largo plazo" y recordaba que el periodo mínimo de inversión recomendado para Horos es de cinco años. "La rentabilidad anualizada obtenida por un inversor que haya acompañado a este equipo gestor desde sus inicios sería del 10,8% frente al 6,9% de su índice de referencia", destaca Javier Ruiz.

Horos Value Internacional

La misma reflexión la reproduce en la cartera internacional, en la que señala que la rentabilidad trimestral ha sido del -2,8% frente al 4,4% de su índice de referencia. En cuanto a la rentabilidad desde mayo de 2018/(su constitución) hasta el 30 de septiembre de este año, su rentabilidad ha sido del 19,6%. En ese mismo periodo, su índice de referencia ha obtenido un 11,5%.