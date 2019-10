Fábricas de esteladas y señeras en Madrid: "La más vendida es la de España, ya no hay complejos"

Madrid concentra dos de las fábricas principales de banderas en España. Imazu, es una de ellas. Desde Paracuellos de Jarama (Madrid) envían cientos de esteladas a Cataluña. Es una de las banderas más demandadas en la región tras el aumento del independentismo.

"Desde hace ocho años notamos cómo las tensiones políticas y sociales se traducen en un aumento exponencial de la venta de banderas. La radicalización en el ambiente general se traslada a un mayor aumento de la producción de nuestras banderas. Nunca hemos vendido tantas banderas de España como ahora", resalta el delegado y responsable de ventas de Imazu, Rafael Milán.

Fábrica de banderas Imazu en Paracuellos de Jarama

Esta compañía canaria tiene las máquinas de producción funcionando a todo tren desde hace seis años. Los beneficios les han permitido instalar su sede en Madrid y si hay que fabricar esteladas, se fabrican: "Hemos vendido cientos de esteladas y señeras a los catalanes. Nosotros nos limitamos a responder a la demanda, nada más. Las de Tabarnia también las fabricamos. Mientras sean legales, toda la publicidad textil puede ser vendida. Por ejemplo, la bandera con la esvástica no la hacemos", apunta el empresario.

Aumenta el sentimiento de patria

En Colmenar Viejo (Madrid), otra de las mayores fábricas de Europa, opera respondiendo a los numerosos pedidos que surgen a raíz del repunte de la tensión en Cataluña. El empresario uruguayo, José Luis Sosa-Dias, es el propietario de la tercera compañía en Europa de fabricación de publicidad textil institucional. Lleva 40 años en territorio español y comenta a Libre Mercado cómo los sentimientos patrióticos se han elevado en España de un tiempo a esta parte.

Paradójicamente, en las sociedades globalizadas donde el capitalismo ha favorecido el bienestar social y la riqueza, afloran nacionalismos tribales que llevan en su ADN la violencia y el odio hacia el vecino. Como respuesta y reacción, los agredidos se envuelven también en banderas que representan sus pensamientos, símbolos que defienden las leyes que los de enfrente pretenden ultrajar y quemar. De este modo, miles de ciudadanos se han ido de forma progresiva desprendiendo el complejo de lucir la bandera española, antaño relacionada (debido a las mentiras históricas de los grupos políticos de izquierdas) con el hecho de "ser fascista".

"Antes solo se vendían banderas españolas cuando había un Mundial de fútbol o algún acontecimiento deportivo relevante. Ya no es así. Ahora, la bandera de España se vende para reivindicar el Soy Español, como hacen en el resto del mundo otros países que no tienen complejos", destaca el propietario de la multinacional. Y agrega, cuando llegué a España, la gente no se atrevía a sacar la bandera española y ya se ha perdido. Los españoles se están encargando de que enviar el mensaje de que usar la bandera de España no es sinónimo de ser facha".

José Luis Sosa-Dias, empresario y fabricante de banderas (Colmenar Viejo)

Tanto es así, que solo en stock, la fábrica de Sosa-Dias de Colmenar, tiene 25.000 banderas españolas estampadas con su escudo. Las señeras también salen rumbo a Cataluña, en estos días, se han dispuesto pedidos de 1.000 banderas catalanas para diferentes organizaciones.

"Nosotros la estelada no la fabricamos. Pero sí hemos fabricado hasta 5.000 banderas con simbología catalana que ni conocemos su significado. Nos lo solicitan organizaciones, asociaciones y partidos políticos que están con el movimiento independentista", desvela Sosa-Dias a este diario.

Por comunidades autónomas, la fábrica de Paracuellos que cuenta con una treintena de empleados, admite que los pedidos más solicitados proceden de Cataluña.

China fabrica esteladas y señeras

Sosa-Dias, por la parte que le toca, deja entrever que China es ante todo el mayor fabricante de banderas catalanas. "Es nuestro mayor competidor pero la calidad es muy mala, sus banderas no pueden ondear en mástiles. Aunque sin duda son los más beneficiados económicamente con el conflicto catalán", indica.

El propietario uruguayo cuenta con 55 empleados que producen en su fábrica 20.000 metros cuadrados de tela institucional en un día. Son los artífices de las banderas para la Expo 92 de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, la Candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016 en 2011, el Revestimiento del Monumento victimas 11M, la decoración urbana para la boda de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz en Mayo de 2004, o la fabricación e instalación de bandera y mástil en Edificio Torrespacio (Madrid) siendo la única bandera que corona un rascacielos las 24 horas del día.

Bandera de España en la Plaza de Colón fabricada por Sosa-Dias

Con orgullo nos cuenta el empresario, mientras la maquinaria de su sede madrileña no cesa, que la bandera que ondea en la Plaza de Colón en Madrid, también "es de ellos".