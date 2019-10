Este martes el programa Es la Tarde de Dieter en esRadio celebraba una nueva edición de su Gabinete Inmobiliario, impulsado por la Junta de Compensación de Valdebebas. Un espacio que, en esta ocasión, se ha dedicado a las muchas preguntas que los oyentes dejan en el contestador automático para Marcos Sánchez Foncueva, gerente de la Junta de Compensación y gran experto en el sector inmobiliario.

La pregunta que más se ha repetido entre los oyentes del programa es si nos encontramos en un buen momento del ciclo económico para comprar o vender vivienda, y dado el caso, cuándo saber si es mejor comprar o alquilar casa.

¿Comprar o alquilar?

Marcos Sánchez Foncueva comenzó explicando que "nos encontramos en la fase de consolidación del ciclo y cuando estamos en la fase de consolidación donde no se ven grandes altibajos, siempre es buen momento para comprar o para vender". En el caso de preguntarnos si es mejore esperar a que bajen los precios, Sánchez Foncueva recordaba que "cuando entramos en una fase de contracción de la economía, no siempre coincide con una bajada de los precios de inmuebles".

"La mala pinta que tiene la economía" de cara al nuevo año no significará necesariamente una bajada de precios, decía Sánchez Foncueva que a la hora de contestar a la pregunta de si es mejor comprar o alquilar se mostraba muy claro: "Si no tienes ahorrado el 20% del valor de la vivienda que estás pensando comprar, o no estás seguro de la estabilidad laboral que vas a tener, mejor alquila", decía recordando que "las condiciones laborales es lo que más está perjudicando la inversión inmobilaria ahora mismo".

En resumen, "si dudas que vayas a poder pagar o que vayas a poder vivir pagando una hipoteca, lo mejor es que alquiles. Si estás seguro de que puedes afrontar la compra y que es una vivienda que responde a tus necesidades y situación personal, compra".

¿Se puede hacer el mismo análisis en toda España?

Otro de los problemas que nos encontramos a la hora de analizar el mercado inmobiliario en España es que "no es único, hay muchos mercados, incluso en las ciudades hay muchos barrios donde hay microburbujas", y otros donde la vivienda está infravalorada, aclaraba.

Además, recordaba que "las circunstancias políticas, queramos o no, influyen y mucho" y puso el ejemplo de Barcelona. "Imaginemos el planteamiento de inversión en Barcelona. Seguramente si vas a comprar una vivienda de residencia habitual, tendrás en cuenta las calles o plazas en las que, si hay problemas, va a haber disturbios".

¿Cómo sé si la casa que quiero vender está en precio?

Ante esta pregunta, Sánchez Foncueva recomendaba a la audiencia que esté interesada en vender una vivienda, que haga una mínima exploración de mercado, observando el precio que alcanza la vivienda en su barrio y en pisos o casas similares a la que quiere vender. "Muchas veces la gente tiende a pensar que su casa es mejor o más cara que el resto", pero es importante hacer ese estudio de mercado. En cualquier caso, no recomendó hacer muchas variaciones en el precio, ya que, según dijo, desincentiva al comprador, "si hay compradores que están pendientes de tu casa o vivienda, si ven muchas oscilaciones en el precio van a desconfiar."

¿Qué letra pequeña debo mirar en una hipoteca?

Esta es la pregunta del millón para muchas personas que se encuentran inmersos en el proceso de compra de una vivienda. "La nueva regulación tiene muchas carencias, pero en cuanto a seguridad jurídica de cara al consumidor ha mejorado mucho. Y, en cualquier caso, la letra pequeña es la de siempre". Decía Sánchez Foncueva que "podemos tener la escritura de la hipoteca hasta 10 días antes de la firma, tiempo suficiente de leerla bien. Además tenemos mucho acceso al notario a quien podemos plantear todas las dudas que nos surjan".

En cualquier caso, recomendaba no ir a la firma con dudas sobre nada.