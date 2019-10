Álvaro Guzmán devela su método para analizar empresas

Cada vez más personas se acercan al mundo de la inversión y tratan de ampliar sus conocimientos con la esperanza de llegar algún día a poder seleccionar de forma autónoma su cartera de acciones para dejarlas crecer en el largo plazo.

Pues bien, uno de los grandes inversores en valor de nuestro país, Álvaro Guzmán, de Azvalor, compartió con la audiencia de Tu Dinero Nunca Duerme las claves fundamentales de su metodología de análisis a la hora de descubrir, explorar y analizar empresas para tomar la decisión de invertir o no en ellas.

Lo primero que recomendó Álvaro Guzmán fue comenzar "por el sector que más te guste" y a todos los interesados en este mundo, les recomendó "leer le libro de Peter Lynch".

Todo el método de análisis de Álvaro Guzmán se resume en lograr la confianza suficiente en tu decisión como para que "cuando cae mucho un valor en el mercado, sepamos si debemos comprar más o si nos hemos equivocado y debemos vender".

En primer lugar, Álvaro Guzmán recomienda seleccionar un sector que nos resulte atractivo y que conozcamos, o al menos que sea fácil de entender. Es necesario conocer el negocio al que se dedica la empresa que estamos analizando. Después hay que analizar su contabilidad y ver si ha sido y es prudente, si no se han hecho grandes locuras. La deuda también es importante, "a nosotros no nos gustan las empresas que tratan de optimizar su situación endeudándose, porque cada vez que optimiza se fragiliza".

Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, cuando encuentran compañías que consideran interesantes y atractivas, no sólo se fijan en los ratios, la contabilidad o la deuda, también tratan de comprender al equipo gestor y por ese motivo viajan donde sea necesario para conocerlos personalmente. "Que los directores de la empresa tengan skin in the game, es importante. Nos gustan más las compañías familiares", señalaba.

Puso el ejemplo del sector de los seguros: "Yo en una aseguradora miro tres cosas: lo primero, que intenten ganar dinero vendiendo pólizas; luego, ver que sus gestores son buenos controladores de costes y, finalmente, si es un buen inversor."

(i-d) Álvaro Guzmán, fundador de Azvalor y codirector de inversiones; Antonio San José, director de comunicación de Azvalor; Luis Alberto Iglesias, de Value School; Luis F. Quintero, Domingo Soriano, Manuel Llamas y Vicente Varó, director de contenidos de Finect | LD

