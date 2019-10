Las claves del shipping de crudo y el ejemplo de Teekay, por un analista de Cobas

Uno de los más recientes invitados el programa Tu Dinero Nunca Duerme, de esRadio, fue el miembro del equipo de análisis de Cobas Asset Management, Andrés Allende Rodríguez-Losada, que se encargó de detallar las principales características del análisis value de las empresas y sectores cíclicos.

Lo primero que explicó Allende es que, para identificar oportunidades de inversión en empresas cíclicas –aquellas que presentan un comportamiento paralelo a la evolución del ciclo económico, que suben cuando el ciclo es alcista y bajan cuando es bajista– hay que hacer un análisis "botton-up", entendiendo la oferta y la demanda que existe de determinados productos.

Este tipo de recomendaciones es habitual en los gestores value, ya que dedican una parte importantísima de su tiempo y de su análisis a estudiar el comportamiento del mercado respecto a distintos productos, la evolución de su demanda y la forma en la que las distintas compañías hacen frente a la misma.

Especialmente interesante de la intervención de Andrés Allende fue su explicación del análisis sobre uno de los sectores cíclicos en los que Cobas AM ha confiado, el del shipping de crudo (transporte de petróleo en barco). Explicaba Allende que "en este sector la demanda es muy estable y creciente, pero la oferta es voluble, fruto de la "avaricia", lo que genera buenas oportunidades de inversión".

El momento actual de este sector es anómalo, para Allende, ya que "es insostenible que nadie gane dinero en un sector como este (shipping de crudo), que sigue siendo muy necesario para la economía". Por este motivo, insistía en que "la clave aquí es cómo identificar las empresas que van a sobrevivir a esta situación tan extraordinaria de pérdidas generalizadas"

Fue entonces cuando habló de Teekay LNG, incluida en los fondos de Cobas. Para Allende "la oportunidad aquí no se explica por el ciclo económico, sino por el balance de la compañía". El analista de Cobas AM destacaba que la laxa política monetaria y el fuerte crecimiento de la inversión pasiva están contribuyendo a la gran distancia que existe actualmente entre empresas cíclicas y el value investing, pero después de todo, finalmente "lo importante son los beneficios".

Por eso, una de las claves para identificar el momento correcto en el que entrar en las cíclicas es observar que "las cosas no van a peor" a nivel operativo.

Finalmente, dio uno de los consejos más escuchados en Tu Dinero Nunca Duerme: "Vender porque tienes miedo puede ser un gran error. El inversor tiene que fijarse en los fundamentales para tomar sus decisiones de inversión".

Otro clásico de los gestores value es el "skin in the game", es decir, buscar empresas donde su equipo gestor se lo juega todo en el negocio que maneja y Allende confesaba que "el sector del shipping de crudo es uno de los que he encontrado con más skin in the game porque los gestores también son los propietarios de la empresa".

Dos últimas recomendaciones de Allende: ¿Cuándo salir de una inversión cíclica? Contesta Allende: "Cuando alcance una rentabilidad razonable en base a su media histórica". Y recuerda que comprar una acción en base al crecimiento futuro de la economía es un error, "entre otras cosas porque es muy difícil predecir el futuro", añadía.

(i-d) Andrés Allende, de Cobas AM, Andrei Trucmel, de Value School, Luis F. Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano | LD

En el tramo final del programa Value School nos ofreció, como siempre sus recomendaciones.