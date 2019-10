Los contribuyentes extremeños soportan el mayor esfuerzo fiscal de todas las CCAA

La rebaja de impuestos que prepara la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner de manifiesto la creciente competencia fiscal entre las regiones españolas. No es para menos: según un estudio del think tank europeo New Direction elaborado por Santiago Calvo y Lucía López, el esfuerzo fiscal de los extremeños es hasta un 22,2% mayor que el de los navarros.

Por lo general, medimos el peso de los impuestos en relación con la producción económica. Este indicador, conocido como presión fiscal, muestra que la región que registra una menor recaudación tributaria en comparación con el PIB es Canarias (7,11%), mientras que Baleares aparece en el extremo opuesto (13,40%).

Sin embargo, este cálculo no tiene en cuenta la riqueza media de los ciudadanos. Y es que, al fin y al cabo, no es lo mismo pagar el 10% o el 50% de tu renta si ganas 10.000 euros que si tus ingresos llegan a 50.000 euros. Para tener en cuenta esas diferencias, se calcula una medición conocida como el Índice de Frank, que divide la presión fiscal entre el PIB por habitante.

Empleando esta metodología, Calvo y López estiman que el territorio español con menos esfuerzo fiscal es Navarra, mientras que la región que sale peor parada es Extremadura, con una ratio en el Índice de Frank que se sitúa 22,2 puntos por encima del resultado obtenido por la comunidad foral.

El buen resultado de Navarra contrasta con la calidad de su sistema tributario, que no para de perder posiciones en el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad. Así las cosas, aunque la riqueza de la comunidad foral ayuda a amortiguar el golpe de las subidas tributarias de los últimos años, lo cierto es que el deterioro observado en los últimos tiempos amenaza con golpear el potencial de la región a largo plazo.

La situación inversa es la de Madrid, donde la riqueza media también es muy superior al promedio nacional, pero además el sistema fiscal se sitúa entre los mejor posicionados del ICF, superado solamente por Vizcaya.